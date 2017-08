L'appel des pompiers corses à la population : "On a besoin de votre implication dans la lutte contre les feux de forêt"

Les sapeurs-pompiers de Corse ont lancé un appel à la population face à la pression incendiaire exceptionnelle, a rapporté France Bleu RCFM mercredi 9 août. Depuis mi-juillet, le Sud-Est de la France et la Corse connaissent des incendies à répétition qui ont déjà ravagé plus de 7 000 hectares de végétation.

L'écoeurement et l'épuisement

Les sapeurs-pompiers de Corse dénoncent dans une lettre ouverte le non-renouvellement de leurs moyens alors même que les conditions météorologiques sont particulièrement difficiles. Faisant allusion à leur écœurement et leur épuisement, ils expliquent ne pas être dans "des conditions de lutte normales". "Les vitesses de propagations dépassent toute référence", écrivent-ils.

"Un enchaînement suicidaire"

Les soldats du feu craignent notamment un épisode venteux violent d’ici 48 heures et rappellent aussi le danger couru par les secours, les résidents et les touristes. Le commandant Thierry Nutti, président de l’amicale des pompiers de Haute-Corse a évoqué "un enchaînement suicidaire" et a exhorté la population à réagir : "On a besoin de votre vigilance, de votre reconnaissance et de votre implication d’acteurs et de citoyens engagés dans la lutte contre les feux de forêt." Cet appel à l’aide est sans doute, selon France Bleu RCFM, une première dans l’histoire de la lutte contre les feux de forêt en Corse.