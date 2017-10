VIDEO. Incendies dans le Sud-Est : un week-end de la Toussaint à risque

Comme en plein été, Yannick Forno veille sur les massifs des Bouches-du-Rhône du haut de sa vigie. Il a été rappelé spécialement pour le week-end du samedi 28 et du dimanche 29 octobre, qui présente des risques sévères d'incendies. Fin octobre, la population est moins attentive qu'en été. Les derniers incendies ont d'ailleurs pour origine quelques imprudences.

Week-end à risque

Ce week-end des vacances de la Toussaint est particulièrement à risque : fleurs sèches, feuilles recroquevillées, tout est réuni pour qu'un éventuel incendie se propage à vitesse grand V. Pas une pluie significative n'est tombée sur la Provence depuis le mois de mai.

Pour faire face à la menace, 150 pompiers et des renforts venus d'Ardèche ont rejoint les Bouches-du-Rhône, en plus des 500 hommes de garde afin d'intervenir au plus vite sur les feux naissants. Après une saison estivale chargée sur le front des incendies, deux Canadair sur trois sont actuellement en révision, les pompiers doivent donc agir avec des moyens aériens réduits jusqu'à la fin de cet épisode de vents violents.

