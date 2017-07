VIDEO. Incendies : la France est-elle sous-équipée ?

Sur le papier, la France est le pays le mieux doté en Europe : l'Hexagone compte 23 avions bombardiers d'eau, dont 12 Canadair, 9 avions Tracker et deux avions bombardiers. Ces engins sont basés à Nîmes, mais, pendant la période estivale, propice aux incendies, ils sont déployés sur la Côte-d'Azur, en Corse et dans le Sud-Ouest. Toutefois, sur ces 23 avions bombardiers d'eau, 5 sont aujourd'hui hors service, cloués au sol.

4 800 largages et 2 000 heures de vol

Les Canadair sont âgés de 20 ans en moyenne et les Tracker sont en service depuis 58 ans en moyenne. Surtout, le climat actuellement met à rude épreuve ces appareils. En moyenne, en temps normal, les avions font 2 500 largages par an et 800 heures de vol. En 2017, ils ont déjà effectué 4 800 largages et 2 000 heures de vol. Il peut donc y avoir du dégât à tout moment et les avions sont très vite hors service.

