Incendies dans les Bouches-du-Rhône : un homme mis en examen, deux mineurs placés sous le statut de témoin assisté

Dans l'enquête sur les incendies dans les Bouches-du-Rhône, l'homme de 42 ans, soupçonné d'avoir mis le feu à Peynier où 100 hectares de végétation ont brûlé, a été mis en examen pour destruction involontaire de bois ou forêt, indique vendredi 28 juillet France Bleu Provence.

Des briquets et des allumettes retrouvés dans le sac à dos de deux témoins

Quant aux deux jeunes hommes de 16 et 17 ans soupçonnés d'être à l'origine d'un incendie à Carro, près de Martigues, ils ont été placés sous le statut de témoin assisté. Lors de l'arrestation des deux jeunes mercredi dernier, les policiers avaient retrouvé des briquets et des allumettes dans leur sac à dos. 163 hectares ont brûlé et cinq bungalows ont été détruits.

Pour rappel, dans le Code pénal, en cas d'incendie involontaire, la peine encourue est d'un à sept ans de prison. Si l'acte est volontaire, il peut être sanctionné par 30 ans de prison et 200 000 euros d'amende.