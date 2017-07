Incendies dans les Bouches-du-Rhône : 550 pompiers mobilisés, des renforts attendus

"Ne prenez pas votre voiture, vous risquez d'être piégé par les fumées", a alerté, samedi 15 juillet, le directeur du Service départementale d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône sur France Bleu Provence. Environ 550 pompiers luttent contre plusieurs départs de feu. Des renforts doivent arriver des départements voisins et les canadairs ont été mobilisés. Une dizaine d'avions tentent de maîtriser les flammes.

Une centaine de personnes évacuées

Le feu le plus important se situe à Saint-Cannat. L'incendie, qui a déjà ravagé 450 hectares, a pris vers 15h, en bordure de la route départementale 572. Une centaine de personnes ont été évacuées et le trafic SNCF a été interrompu dans la soirée entre Paris et Marseille.

Le feu se déplace sur la commune voisine d'Éguilles et la "situation reste incertaine", a annoncé le maire de Saint-Cannat, Jacky Gérard. Il se dit inquiet à cause d'un "redémarrage de feu qui menace des habitations". "Des cabanons et des maisons ont été endommagés", a t-il ajouté, mais il n'y a pas eu de "victime". "Un hôtel-restaurant a été sauvé de justesse", a précisé le maire. Ses services ont mis en place un service d'accueil pour les gens qui ne peuvent pas dormir chez eux. Saint-Cannat est une commune de 2000 habitants.

#pompiers13 toujours en intervention plus de 200 hectares parcourus sur le #feu de #saintcannat renforts en transit pic.twitter.com/2UwjFbkhdU — Pompiers 13 (@SDIS13) 15 juillet 2017

Trois équipes en renfort

Deux autres incendies importants mobilisent également les pompiers à Salon-de-Provence : 100 soldats du feu et 30 engins y sont déployés. À Peyrolles, 50 pompiers et 20 véhicules ont été mobilisés sur place.

Trois équipes d'autres départements doivent arriver sur les différentes zones pour aider les pompiers des Bouches-du-Rhône, soit 12 engins et 60 femmes et hommes en provenance des Alpes-Maritimes, des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes et de la Drôme.