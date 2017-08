Nouvel incendie en Corse-du-Sud : le feu fixé, 130 hectares détruits et deux blessés légers

L'incendie qui s'est déclaré mardi 15 août dans l'après-midi entre Loreto-di-Tallano, et Fozzano (deux communes de Corse-du-Sud situées à une vingtaine de kilomètres à l'est de Propriano), a été fixé en fin d'après-midi, malgré de nombreux points chauds toujours actifs.

Le feu, survenu à 11h45, a détruit 130 hectares selon le Sdis (Service départemental d'incendie et de secours) de Corse-du-Sud. Les flammes ont ravagé une zone à fort relief, dont l'accès est difficile et ne se fait que par une route départementale.

#Incendie Loretto di Tallano, 130 ha parcourus, 4 canadairs, 3 trackers et une centaine d'hommes à pied d'oeuvre @sdis2a pic.twitter.com/WyYY3aWPr9 — France 3 Corse (@FTViaStella) 15 août 2017

Une habitation isolée a été évacuée par précaution par la gendarmerie, et deux sapeurs-pompiers ont été légèrement blessés.

Deux canadairs en renfort

Les pompiers - une centaine sur place - ont été aidés par des bombardiers d'eau, des avions de la sécurité civile, et deux canadairs. Les renforts envoyés par le continent lors des précédents incendies sont également venus leur prêter main forte.

L'île de beauté est particulièrement touchée par les incendies depuis le début de l'été : le Sdis de Haute-Corse a estimé la surface brûlée entre le premier juillet et le 15 août à 4 345 hectares. Pour comparaison, en 2016, à la même période, 900 hectares étaient partis en fumée, soit presque cinq fois moins. Les deux plus gros feux de l'été 2017, déclenchés dans le Cap Corse, près de Sisco et de Pietracorbara, ont dévasté 2 000 hectares à eux seuls en quatre jours.