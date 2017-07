Incendie dans les Bouches-du-Rhône : 800 pompiers restent mobilisés après deux reprises de feu

L'incendie, qui a parcouru plus de 700 hectares entre Saint-Cannat et Éguilles (Bouches-du-Rhône) samedi 15 juillet, a repris par endroit dimanche 16 juillet en fin d'après-midi sur deux zones, a rapporté France Bleu Provence.

>> À lire aussi : Incendie à Saint-Cannat : "On est soulagé, mais traumatisé par le spectacle qui s'offre à nous"

Le vent a tourné et de nouveaux foyers se sont embrasés, a confirmé le service d'incendie et de secours (SDIS) des Bouches-du-Rhône. 800 pompiers restent mobilisés et cinq canadairs poursuivent leur rotation au-dessus de Saint-Cannat. Plus de 200 engins sont engagés contre les flammes.

Les habitations à nouveau menacées

"Il y a des reprises sur le flanc gauche de l'incendie. Un feu virulent à proximité de la départementale 18 et qui se dirige vers le domaine de Montaurone", a expliqué au micro de France Bleu Provence le commandant Christian Médani, qui redoute de nouvelles menaces sur des habitations situées de l'autre côté de la route.

Le vent orienté sud-sud-ouest, et l'air très chaud compliquent la tâche des secours, après une accalmie dans la matinée. Les pompiers conseillent à la population de rester à l'intérieur des logements, si les abords des habitations sont débroussaillées et les arbres élaguées.