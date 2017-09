Incendie dans le Var : le feu est fixé, environ 350 hectares parcourus et deux habitations détruites

Le feu qui a pris samedi 2 septembre dans la soirée, vers 22h, dans une zone habitée de Hyères, avant de se propager à la Londe-les-Maures (Var), avait détruit dimanche à 6h, environ 350 hectares de végétation et deux habitations, rapporte France Bleu Provence.

L'incendie est fixé mais pas maîtrisé, et devrait sévir pendant encore deux ou trois jours.

Aucun blessé n'a été signalé

500 pompiers interviennent sur cet incendie et 100 véhicules sont mobilisés. Des moyens aériens seront également engagés après le lever du jour.

Un camping a été évacué et un quartier était en cours d'évacuation, à l'aube. Les 115 habitants et vacanciers ont été accueillis chez des proches ou dans des salles de La Londe-les-Maures et de Hyères. Aucun blessé n'a été signalé. Une ligne à haute tension et une route départementale sont coupées.

Le feu, d'origine "humaine", selon le maire de La Londe-les-Maures, a été attisé par un fort mistral. Le vent doit faiblir dans la journée.