Incendie dans le Var : "J'ai vu mon patrimoine détruit, j'ai vu la colline en feu"

L'incendie est désormais contenu à Hyères et La Londe-les-Maures, dans le Var, dimanche 3 septembre. En revanche, le feu n'est pas encore maîtrisé. Depuis samedi soir, 22h, il a détruit 430 hectares de végétation, deux habitations et quatre voitures. Il n'y pas eu de blessé pour l'instant, mais 119 habitants ont été évacués à La Londe-les-Maures dans la nuit de samedi à dimanche.

Certaines personnes ont trouvé refuge chez des amis ou de la famille, mais la plupart des sinistrés a passé la nuit dans la salle des fêtes municipale de La Londe, comme Nadia qui vit dans le quartier de Pascalette.

"J'ai pris le plus important et je suis sortie"

Quand elle a senti la fumée, samedi soir, Nadia a d'abord pensé à un barbecue chez des voisins. "Le chien a commencé à crier et à aboyer, raconte-t-elle au micro de France Bleu Provence. S'il n'y avait pas eu le chien, je serais encore dans la maison. Alors que je m'apprete à le sortir, je sens une fumée, je vois les cendres, ça commence à brûler." Elle se réfugie chez elle jusqu'à ce qu'un voisin vienne la chercher. "J'ai pris le plus important, mes papiers, le téléphone, et je suis sortie", se souvient Nadia qui espère pouvoir retrourner chez elle dimanche.

Incendie dans le Var : 119 habitants ont été évacués dans la nuit de samedi à dimanche. Le reportage d'Hajera Mohammad (France Bleu Provence) --'-- --'--

Un incendie d'origine "humaine" selon le maire

Dimanche matin, entre la voie rapide entre Hyère et La Londe-les-Maures, le paysage est une désolation. On longe des collines noircies avec des squelettes d'arbres et de la fumée qui s'élève toujours par endroits. François de Canson, le maire de La Londe-les-Maures a pu survoler la zone dimanche matin : "J'ai vu mon patrimoine détruit, j'ai vu la colline en feu. C'est une colline de végétation avec beaucoup de chênes, de pins, de maquis. Des collines fantastiques. Je crois que c'était l'un des plus beaux coins de la côté d'Azur. Le paysage est dramatique."

Le feu est parti d'une zone habitée de Hyères avant de s'étendre à La Londe-les-Maures. Il serait d'origine "humaine", selon le maire. "Il y a eu deux départs de feu importants dans la nuit avec un mistral très fort. Chaque fois qu'il y a un mistral très fort, il y a des feux dans le Var."

Maintenant, ça suffit, il faut vraiment trouver les coupables ! François de Cancon, maire de La Londe-les-Maures (Var) à franceinfo

500 pompiers et une centaine de véhicules sont mobilisés. En une ronde incessante au-dessus des collines, deux canadairs déversent de l'eau et deux trackers lâchent des produits retardants.

Les pompiers espèrent maîtriser le feu dimanche

Le responsable des opérations de secours des pompiers, Serge La Vialle, déplore un blessé léger chez les pompiers dans la nuit : "Nous avons un sapeur qui a fait une chute dans un trou", explique-t-il. Le pompier souffre d'une fracture à la cheville et d'une luxation à l'épaule.

"C'est un chantier qui a beaucoup de reprises quand même, note Serge La Vialle. On les traite au fur et à mesure par les moyens au sol et les avions bombardiers d'eau." Le commandant souligne qu'il reste encore beaucoup de travail pour venir à bout de cet incendie et espère le voir fixer dans la journée.