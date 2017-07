"Il y aura de plus en plus d'incendies à cause du changement climatique" : le cri d'alerte de deux chercheurs

Les incendies qui sévissent dans le sud-est de la France sont-ils une conséquence du changement climatique ? La question se pose, alors que plus de 12 000 personnes sont évacuées à Bormes-les-Mimosas (Var) et qu'environ 7 000 hectares de végétation sont partis en fumée en France. Mais la réponse n'est pas si simple.

"Le problème qu'on a toujours pour lier deux phénomènes, c'est qu'on ne peut le faire que de manière statistique, explique à franceinfo Hervé Le Treut, climatologue membre de l'Académie des sciences. Or, le réchauffement climatique est un des facteurs qui peuvent expliquer la multiplication des feux, mais ce n'est pas le seul : il y a aussi l'action humaine, la sécheresse, la repousse des forêts...", énumère-t-il. Avant de résumer : "Le réchauffement climatique est une cause, mais ce n'est pas la seule."

Les incendies sont la conséquence d'"une combinaison de facteurs"

Plutôt que de parler de réchauffement climatique, Michel Vennetier, chercheur à l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (Irstea) d'Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), préfère parler de changement climatique. "C'est le changement climatique, et pas seulement le réchauffement, qui contribue largement aux incendies et à leur propagation", estime Michel Vennetier, contacté par franceinfo. Pour lui, les feux dévastateurs de ces derniers jours sont la conséquence une "combinaison de facteurs".

Il y a d'abord les années de sécheresse, qui se succèdent de plus en plus. Il y a aussi le changement du régime de pluie, qui se traduit par des averses moins fréquentes mais plus intenses. Puis la canicule, qui, additionnée à la sécheresse, constitue des conditions de démarrage du feu. Les deux chercheurs pointent aussi du doigt la repousse de la végétation. "Dans les zones qui ne sont plus exploitées, par exemple celles cultivées autrefois avec soin par des paysans, la végétation repousse de manière non contrôlée et devient un combustible", explique Hervé Le Treut.

A cela s'ajoute un autre phénomène, selon Michel Vennetier : "Les zones combustibles s'étendent vers la ville en même temps que les villes vont vers les zones combustibles." Pour le chercheur, la végétation des jardins d'agrément se transforme en combustible avec la sécheresse, d'autant plus lorsque des arrêtés avec des interdictions d'arroser sont pris. Michel Vennetier relève une particularité propre à la région Paca, qu'il étudie. "Il y a de plus en plus d'habitants et de nombreux touristes pendant l'été. Or plus il y a de personnes, plus il y a d'interfaces, mais aussi des personnes avec des mégots, donc le risque augmente mécaniquement."

"La deuxième année consécutive de sécheresse extrême"

Ce "cocktail" explique la multiplication des incendies dans le Sud-Est cet été en particulier. Toutefois, pour Hervé Le Treut, on ne peut pas comparer l'ampleur des feux d'une année sur l'autre. Il faut plutôt regarder à l'échelle d'une décennie. "De 2003 à 2007 inclus, on a eu cinq années successives de sécheresse fortes. Cela ne s'était jamais produit depuis la création des annales météo, insiste Michel Vennetier. Cette année est la deuxième consécutive de sécheresse extrême, ajoute-t-il. On sait déjà que c'est un phénomène qui s'est peu produit dans le passé."

Et la situation ne va pas s'améliorer avec l'augmentation du réchauffement climatique. Mais l'ampleur de ces incendies peut évoluer avec l'action humaine. "On est face à des risques accrus, mais on sait comment le gérer et on le fait dans de nombreuses régions", relève Hervé Le Treut, qui cite en exemple la forêt des Landes. Ailleurs dans le monde, on pense aussi à l'Australie ou à la Californie, des régions sèches régulièrement touchées par les feux.

Le problème se pose plutôt dans les régions où il n'y a jamais d'incendie massif. Car dans les années qui arrivent, le nombre de zones sensibles va augmenter, selon plusieurs chercheurs, y compris ceux de Météo France. "Dans les zones qui ne sont pas préparées, les incendies pourraient faire beaucoup plus de dégâts", souligne Michel Vennetier. "A l'échelle d'une forêt, ce n'est pas énorme, mais à l'échelle du globe, ça fait beaucoup", renchérit Hervé Le Treut.

"Les feux boréaux vont, eux, produire des quantités de gaz carbonique"

C'est là que le bât blesse. Les incendies, par exemple, risquent d'atteindre les forêts boréales et tropicales. "Alors qu'un feu en Méditerranée ne produit pas beaucoup de CO 2 , mais surtout de la biomasse, les feux boréaux vont, eux, produire des quantités de gaz carbonique", affirme le chercheur de l'Irstea.

Michel Vennetier cite comme exemple les grands feux qui ont ravagé l'Indonésie à la fin des années 1990. Ces incendies "ont brûlé des arbres tropicaux à troncs relativement fins. Mais les forêts dévastées étaient aussi couvertes d'une tourbe riche en carbone, atteignant parfois 20 mètres d'épaisseur. Résultat : on estime que les feux indonésiens ont dégagé entre 0,81 et 2,57 gigatonnes de carbone – entre 13 et 40% des émissions annuelles mondiales de l'époque", écrivait Slate (lien en anglais) en 2007.

Ainsi, si pour le climatologue Hervé Le Treut, le feu n'est pas un facteur majeur d'augmentation de gaz à effet de serre, et plutôt une conséquence du réchauffement climatique qu'une cause pour Michel Vennetier, un "cercle vicieux" pourrait se développer dans le futur. "Il y aura de plus en plus d'incendies à cause du changement climatique et ils pourront eux-mêmes contribuer à augmenter les gaz à effets de serre", explique-t-il. Un scénario catastrophe pour la fin du siècle ? "Ce n'est pas très positif, mais c'est réaliste", répond le chercheur.