Hérault : 350 hectares brûlés, un camping et une abbaye évacués car le feu menace toujours

350 hectares de garrigue et de pinède ont brûlé autour de la commune de Saint-Pons-de-Mauchiens, dans l'Hérault, à 40 km de Montpellier, dans l'après-midi du mercredi 9 août, rapporte France Bleu Hérault. Plusieurs centaines d'hectares restent menacés. Environ 150 pompiers sont mobilisés, une trentaine de camions sont sur place, épaulés de trois canadairs pour effectuer des largages.

500 personnes évacuées

Un camping à Villeveyrac et l'abbaye de Valmagne ont été évacués par mesure de précaution. Cela représente 500 personnes. "Le feu a démarré sur la commune de Saint-Pons", a précisé le maire de Villeveyrac Christophe Morgo à France Bleu Hérault, "mais le vent tourbillonne et le feu arrive sur la commune de Villeveyrac".

Cette situation a poussé le maire à demander l'évacuation du camping et les habitations aux alentours. Une salle du gymnase a été ouverte pour accueillir les riverains et campeurs. "Certains sont en pleurs et paniqués car ils ont laissé des animaux, des biens, ils sont inquiets", a relaté Christophe Morgo.

Le maire décrit le feu comme "vraiment impressionnant, il y a une fumée blanche épaisse [...] et le feu se propage rapidement". Christophe Morgo rappelle également que "l'an dernier, un feu était parti du même endroit, mais il avait été arrêté par les vignes. Là, le vent a malheureusement tourné du mauvais côté".