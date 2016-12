Fontenay-sous-Bois : trois morts dont deux enfants dans un incendie

Trois personnes ont trouvé la mort samedi 31 décembre durant l'incendie de leur appartement situé à Fontenay-sous-Bois dans le Val-de-Marne, a annoncé l'AFP et confirmé par des informations de franceinfo. Les victimes sont de la même famille.

Ils se défenestrent à cause de l'incendie

La mère et deux des enfants, âgés de 3 à 6 ans, sont mort en se défenestrant. Une fillette de 8 ans, également de la famille, est à l'hôpital dans un état jugé très sérieux. "Elle a été sauvée in extremis des flammes dans le même appartement", selon une déclaration des pompiers à l'AFP.

L'appartement a pris feu aux alentours de 18 heures dans l'appartement de 120 m², au treizième étage d'une tour qui en comporte 18. L'incendie a pu être rapidement maîtrisé par une cinquantaine de pompiers et ne s'est pas propagé à d'autres logements.

Samedi soir, la ministre du Logement, Emmanuelle Cosse, a exprimé sur Twitter sa "plus profonde solidarité dans la peine et l'horreur avec la famille et les proches des victimes".