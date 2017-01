Fontenay-sous-Bois : la piste d'un infanticide puis d'un suicide privilégiée par les enquêteurs

Les enquêteurs privilégient la piste de l'infanticide après l'incendie meurtrier qui s'est déclaré dans un appartement de Fontenay-sous-Bois, dans le Val-de-Marne, samedi 31 décembre. L'information a été confirmée à franceinfo mardi. La mère de famille est soupçonnée d'avoir tué deux de ses enfants avant de se suicider.

La mère, âgée de 32 ans, et deux de ses trois enfants, un garçonnet de 3 ans et une fillette de 8 ans, ont chuté du 13e étage d'une résidence, après un début d'incendie dans leur appartement. Un troisième enfant, une fille de 6 ans gravement intoxiquée par les fumées, a été témoin de la scène. Elle n'a pas encore pu être interrogée car elle a été hospitalisée. Elle est désormais hors de danger. L'enfant et le père de famille sont en état de choc.

Selon une source policière, la mère de famille était connue pour des antécédents psychiatriques. Les enquêteurs ont relevé dans l'appartement des traces semblant indiquer que les enfants n'ont pas sauté du balcon pour échapper aux flammes. L'enquête a été confiée à la police judiciaire du Val-de-Marne.