EN IMAGES. Incendies : trois jours au milieu des flammes et des évacuations dans le Sud-Est

Les images, impressionnantes, sont à la mesure de ce que vivent les soldats du feu dans le sud-est de la France et en Corse. Plus de 10 000 personnes ont été évacuées à Bormes-les-Mimosas (Var) tandis que plus de 6 000 hectares de végétation sont partis en fumée. De nouveaux départs de feu dans les Bouches-du-Rhône sont également signalés alors que les sapeurs-pompiers luttent, mercredi 26 juillet, pour le troisième jour consécutif contre des incendies dévastateurs dans le Sud.

A Bormes-les-Mimosas, une zone très touristique de la Côte-d'Azur dont la population double, voire triple en été, "le feu n'est pas fixé, il évolue tout doucement et a tendance à s'élargir un peu", en raison d'"un vent assez fort et violent", a indiqué à l'AFP le commandant des opérations de secours, Serge La Vialle.

Sur un autre front, les pompiers faisaient face à de nouveaux départs de feu inquiétants dans les Bouches-du-Rhône. Après un premier incident maîtrisé à Martigues (40 à 50 hectares de pinède parcouru), un autre "plus complexe" s'est déclaré à Peynier à la mi-journée, selon les autorités.