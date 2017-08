DIRECT. Nouveaux départs de feu dans le sud-est de la France

Ce qu'il faut savoir

Le début du mois d'août va-t-il être aussi ravageur que la fin juillet ? Plusieurs départs de feu ont eu lieu mardi 1er août dans les Bouches-du-Rhône, les Alpes-Maritimes, le Gard et la Corse. Suivez l'évolution de la situation en direct avec franceinfo.

Départs de feu à Istres et à Aix-en-Provence. Un incendie s'est déclaré dans le sud de la commune d'Istres en milieu d'après-midi. Deux cents pompiers ont été mobilisés pour combattre les flammes. Ils sont aidés de deux Canadair et d'un hélicoptère, rapportent nos confrères de France 3 Provence-Alpes. Un autre feu s'est déclaré à 14h30 à proximité d'Eguilles, non loin d'Aix-en-Provence. Au total, au moins 20 hectares ont brûlé, selon les pompiers.

Cinquante hectares brûlés au-dessus de Grasse. Dans les Alpes-Maritimes, un incendie de forêt a débuté à 15 heures entre Saint-Vallier et Saint-Cézaire, à proximité de Grasse. Trois bombardiers d'eau Canadair ainsi qu'un Dash ont été réquisitionnés, et 260 pompiers sont sur les lieux.

Incendie "pas encore maîtrisé" en Corse. Enfin, plusieurs incendies d'origine volontaire se sont déclarés dans la nuit et au petit matin au sud de Bastia. Selon France 3 Corse ViaStella, le feu est "sous contrôle mais pas encore maîtrisé". Un peu moins d'un hectare a été ravagé par les flammes.