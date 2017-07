DIRECT. Incendies : le feu est sous contrôle dans les Bouches-du-Rhône, après avoir dévasté 750 hectares

Ce qu'il faut savoir

L'incendie qui s'est déclaré samedi 15 juillet entre les communes de Saint-Cannat et Éguilles (Bouches-du-Rhône) et a parcouru 750 hectares de végétation était sous contrôle, dimanche matin. "Le feu de Saint-Cannat est désormais fixé. Les opérations d'extinction et de noyage vont être longues", ont annoncé les pompiers des Bouches-du-Rhône sur Twitter. Le feu n'a fait aucune victime, et n'a endommagé que deux habitations, a expliqué le sous-préfet d'Aix-en-Provence à franceinfo. Suivez l'évolution de ce sinistre dans ce direct.

740 pompiers mobilisés. Si le feu était fixé, dimanche matin, il faut encore l'éteindre. Plus de 740 pompiers, 200 véhicules et deux hélicoptères bombardiers d'eau sont sur place. Le vent "peut faire repartir des foyers", explique le sous-préfet d'Aix-en-Provence.

Un feu qui pourrait être d'origine humaine. "Je doute fortement que ce soit d'origine naturelle", a estimé le sous-préfet, sans pour autant connaître les causes précises de ce départ de feu, qui s'est produit au bord d'une route départementale.

Le trafic de TGV a repris. Les trains circulaient à nouveau sur la ligne TGV Paris-Marseille, dimanche matin. La ligne TGV avait été coupée samedi soir à partir de 20h10, en raison de risques d'électrocution.