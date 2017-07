DIRECT. Incendies dans le Sud-Est : les feux circonscrits dans le Vaucluse et les Alpes-Maritimes, quatre pompiers blessés dans le Var

Retrouvez ici l'intégralité de notre live

: Près de 150 scientifiques de toute l'Afrique sont réunis près d'Abidjan, de lundi à jeudi, pour créer la Société africaine de primatologie, avec l'objectif de sauver les singes menacés d'extinction sur le continent. Plus de la moitié des espèces africaines seraient en voie de disparition. A Madagascar, ce sont 85% des espèces de lémuriens qui risquent de disparaître, selon les chercheurs.





: On parle beaucoup du coup de rabot décidé par le gouvernement sur les allocations personnalisées au logement (APL). Mais connaissez-vous bien ces aides ? Conditions d'attribution, montant, impact sur les loyers... Je vous résume les principales caractéristiques des APL dans cet article.







(PHILIPPE HUGUEN / AFP)



: "Les habitants doivent prendre conscience qu'en Méditerranée, en Provence, en Corse, on doit avoir une attitude citoyenne, ne pas faire de feu, ne pas fumer, ne pas faire de barbecue, de travaux, dans les forêts."



Sur franceinfo, Grégory Allione demande à la population d'avoir une attitude responsable : "Si tout le monde respectait ces usages-là, nous aurions moins de départs de feu."



: Des incendies ravagent le sud de la France. Grégory Allione, directeur du SDIS des Bouches-du-Rhône, dénonce sur franceinfo des actes de "malveillance" concernant les départs de feu de cette nuit, il est catégorique : "Ce sont des actes de malveillance car à ce moment-là personne ne fume, personne ne fait des barbecues".

: "Lady Di aurait été une grand-mère cauchemardesque. Elle les aurait aimé à la folie, mais elle aurait été un véritable cauchemar."



Dans le documentaire Diana, notre mère : sa vie et son héritage, diffusé hier sur ITV, le Prince William s'est confié pour la première fois sur la mort de sa mère, comme le rapporte Madame Le Figaro : "C'est dur parce qu'évidemment Catherine ne l'a pas connue, alors elle ne peut pas leur en parler [aux enfants], leur donner les détails."



: L'Institut national néerlandais de la Santé publique et de l'Environnement a donné son vert pour le lâcher de 15 millions de moustiques génétiquement modifiés sur la petite île de Saba, dans les Antilles néerlandaises. Il s'agit de lutter contre les maladies telles que la dengue, le Zika ou le Chikungunya, transmises par le moustique tigre. L'idée est d'utiliser des moustiques mâles qui transmettent un gène tueur à leur progéniture.

: Le bilan de l'incendie près de Bastia en Haute-Corse s'est encore aggravé. Après une reconnaissance aérienne, les pompiers cités par France Bleu RCFM évaluent les destructions à 1800 hectares.







(PASCAL POCHARD-CASABIANCA / AFP)



: Une note d'optimisme. Un vaccin contre le VIH testé à un stade encore préliminaire a donné des résultats "encourageants", selon une étude présentée lors de la conférence internationale de recherche sur le sida, à Paris. Expérimenté chez 393 volontaires dans cinq pays, ce prototype a entraîné une réponse immunitaire (la production d'anticorps) chez 100% des participants.



: Boeing a conclu un contrat d'un milliard de dollars avec l'éditeur de logiciels français Dassault Systèmes afin de moderniser son système de production, annonce Le Figaro. D'après le journal, détenu par le groupe Dassault, le constructeur aéronautique américain a signé un contrat "qui l'engage sur trente ans".

: A force de leur donner, ils n'ont plus la notion de rien, et ils oublient que cigarettes ou sodas valent plus que les 5 euros sur lesquels ils vont faire un drame, un peu de modestie car c'est l'argent du contribuable qu'ils reçoivent.

: Elle a raison, mais c'est inaudible. Et elle ne le comprend pas parce qu'elle est incompétente en politique.

: Mais je rêve ! Pour qui se prend cette femme qui sort d'on ne sait où et vient nous donner des leçons au regard de certains acquis sociaux !!! Ce n'est pas une question de "pleurer pour 5 euros", être étudiant s'avère être très compliqué financièrement, nous n'avons pas tous Papa et Maman derrière nous pour céder au moindre caprice Madame, ne prenez pas votre cas pour une généralité ! A bon entendeur...

: Quelle honte, quel mépris ! Vous ne connaissez pas la réalité de la vie de certains étudiants et les fin de mois difficile où chaque euro, chaque centime comptent !!!

: Dans les commentaires, vous êtes nombreux à réagir aux propos de la députée LREM Claire O'Petit, qui demande aux jeunes d'"arrêter de pleurer" en raison de la baisse de cinq euros des aides au logement.

: Un mauvais remake de film hollywoodien. En Suisse, un marginal de 51 ans, sans domicile, a attaqué hier à la tronçonneuse des employés d'une compagnie d'assurance-maladie à Schaffhouse, dans le nord du pays. L'homme a fait cinq blessés, avant de prendre la fuite malgré un important dispositif policier.

: Autre bonne nouvelle, l'incendie de Carros, au nord de Nice (Alpes-Maritimes), est désormais "fixé", précise pour sa part France Bleu Azur. Pour l'éteindre complètement, 200 pompiers restent mobilisés. Les flammes ont parcouru 90 hectares, détruisant notamment une maison et plusieurs véhicules.

: Bonjour @anonyme. L'incendie de la Bastidonne dans le Vaucluse est circonscrit, indique France Bleu Vaucluse. Au moins 800 hectares de végétation ont été détruits par les flammes. Pas moins de 450 pompiers restent mobilisés pour combattre l'incendie. Les moyens aériens ont été cloués au sol pour la nuit.

: Avez-vous plus d'infos pour le Vaucluse, svp ?

: L'Equipe continue d’alimenter le feuilleton Neymar. Le journal s'intéresse ce matin à "l'intense bataille de chiffres et de communication" que se livrent le PSG et le FC Barcelone au sujet du transfert de la star brésilienne.







: Le journal Nice-Matin évoque les incendies en une. "Plus de 300 sapeurs-pompiers (...) ont affronté les flammes qui avaient parcouru, hier en début de soirée, près de 90 hectares de végétation", raconte le quotidien.







: "Père Hamel : un an après, la France se souvient", titre pour sa part Le Figaro. Emmanuel Macron assistera demain matin à Saint-Etienne-du-Rouvray à l'hommage au père Jacques Hamel, assassiné il y a un an en pleine messe par deux jihadistes.





: C'est l'heure de la revue de presse. Libération revient sur la baisse des aides au logement avec ce titre : "5 euros qui coûtent cher." Le quotidien rappelle que la mesure "ne passe pas, même chez certains macronistes".





: En Birmanie, un temple bouddhiste a été emporté par la montée des eaux. Au total, plus de 60 000 personnes ont dû fuir la région du fait de fortes crues.



(FRANCEINFO)



: La baisse des aides au logement a-t-elle été décidée sous François Hollande ? Dévoilée par BFMTV, une lettre de cadrage envoyée en 2016 par l'ancien Premier ministre Manuel Valls au ministère du Logement montre que l'exécutif de l'époque envisageait de réaliser des économies sur les APL.



: Jared Kushner, le gendre de Donald Trump, a répété hier à la presse qu'il n'avait rien fait d'inapproprié durant la campagne lors de ses échanges avec des Russes, après son passage devant une commission du Congrès. "Tous mes actes ont été appropriés, dans le cadre normal d'une campagne sans équivalent", a affirmé le conseiller du président.

: Justin Bieber crée la surprise en annonçant la fin prématurée de sa tournée mondiale, "en raison d'un imprévu". Le chanteur canadien de 23 ans devait encore donner 15 concerts en Amérique du Nord et en Asie.

: Quelques dizaines de personnes se sont fait passer pour des victimes des attentats de Paris et Nice, par appât du gain, besoin de reconnaissance ou pour tenter d'attirer l'attention des médias. Marie-Violette Bernard, Louise Bugier et Victor Faubert reviennent sur ces affaires.







(VALERY HACHE / AFP)



: Un point sur la météo qui peut devenir un allié ou ennemis pour les sapeurs-pompiers qui luttent contre les incendies dans le Sud. Le ciel gris s'installe sur une partie de la France, mais pas sur la Côte d'Azur. Toutes les prévisions sur notre page dédiée.









: Pour le vote crucial sur l'"Obamacare", le sénateur républicain américain John McCain, atteint d'une tumeur cérébrale, a prévu de se rendre à la chambre haute. Au Sénat, les Républicains ne disposent que de 52 sièges sur 100.

: Donald Trump joue gros ce matin au Sénat. Les parlementaires doivent se prononcer sur l'abrogation de la réforme du système de santé de Barack Obama, dit "Obamacare", longtemps promise par le président. Le vote s'annonce très indécis.

: Un geste d'apaisement. Le gouvernement israélien a décidé cette nuit de retirer les détecteurs de métaux qu'il avait installés aux entrées de l'esplanade des Mosquées à Jérusalem. La mesure avait entraîné une montée en tension et des violences meurtrières entre Israéliens et Palestiniens.







(AHMAD GHARABLI / AFP)





: Dans le Var, comme dans les autres départements, la météo joue un rôle crucial dans la maîtrise des incendies, explique le lieutenant-colonel des sapeurs-pompiers Michel Dutreux : "Le vent n'est pas retombé de la nuit. S'il reste dans la même direction, ce sera favorable, il ne faut pas qu'il tourne."

: Dans le Var, 280 sapeurs-pompiers sont toujours à pied d'œuvre pour maîtriser le feu qui a déjà parcouru 400 hectares. Dans leur lutte contre l'incendie, quatre pompiers ont été blessés, dont un sérieusement, annonce sur BFMTV le lieutenant-colonel des sapeurs-pompiers Michel Dutreux.



: Bonjour à toutes et à tous ! Je vous souhaite la bienvenue dans ce live pour une nouvelle matinée d'actu. Comme toujours, vos questions, remarques et bonnes infos me sont indispensables. Alors, à vos claviers !