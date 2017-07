DIRECT. Incendie à Bormes-les-Mimosas : le feu "n'a pas progressé" pendant la nuit

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #INCENDIES

: "[L'incendie à Bormes-les Mimosas] n'est pas complètement fixé mais on est en train de gagner la partie"



"La situation a évolué dans le bon sens mais il y a des reprises liées à des rafales de vent", précise Michaël Bernier.

: Les foyers d'incendie ont été "maîtrisés" dans les Bouches-du-Rhône et la situation est "plutôt favorable" à Bormes-les-Mimosas (Var), indiquent les secours, qui craignent néanmoins quelques "reprises" de feu dans le Sud-Est en raison de la sécheresse et du vent. Suivez la situation dans notre direct.

: Alors que les incendies ravagent le Sud-Est, franceinfo a rencontré des guetteurs de feu des Alpes-Maritimes. Leur mission : surveiller les départs de feu. Reportage.









(LISA MELIA / RADIO FRANCE)



: "Je suis optimiste. J'espère que les sinistrés pourront regagner leur lieu de villégiature dans la journée pour profiter enfin de leurs vacances." François Arizzi se veut positif au micro de BFM TV. L'incendie de Bormes-les-Mimosas est toujours en cours mais "n'a pas progressé" pendant la nuit, selon les pompiers du Var.



: L'incendie de Bormes-les-Mimosas "n'a pas progressé" pendant la nuit, indique ce matin sur franceinfo Michel Dutreux, lieutenant-colonel des pompiers du Var. "On a encore trois ou quatre points chauds qui risquent de repartir à tout moment", tempère-t-il toutefois. Des points chauds se trouvent à des endroits "inaccessibles". En revanche, "aucune habitation" n'est directement menacée. Suivez la situation dans notre direct.

: J'ai 83 ans. Depuis ce temps, j'ai toujours connu des périodes de grands vents et de fortes chaleurs en été. il n'y a jamais eu d'incendies d'une telle ampleur. Je ne crois pas du tout à ce que l'on veut nous faire avaler. "incendies accidentels" ? Non !

: Selon Var Matin, il faut remonter à l'année 1990 pour trouver un incendie de cette ampleur à Bormes-les-Mimosas (Var). Cette année-là, le feu avait coûté la vie à quatre pompiers.



: Les pompiers tirent la sonnette d'alarme sur le manque de moyens pour faire face aux incendies. "On est en flux tendu en matériel et en effectifs, cela devient pathétique", dénonce le Syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels (SNSPP). Notre journaliste Louise Hemmerlé effectue un tour d'horizon des équipements et des effectifs disponibles pour lutter contre le feu.



: "Criminel ?", s'interroge le journal Var Matin en une. Le quotidien rappelle que les incendies ont provoqué l'évacuation de 12 000 personnes à Bormes-les-Mimosas et s'interroge sur les origines des départs de feu dans le département.





: L'incendie qui menaçait le village de Carro, sur la commune de Martigues (Bouches-du-Rhône), est maîtrisé, selon France Bleu Provence. Au total, 150 hectares sont partis en fumée. Concernant la cause de ce départ de feu, aucune piste n'est écartée. Selon La Provence, deux individus ont été interpellés, hier, à proximité de l'incendie.

: L'incendie d'Artigues, au nord du département du Var, est toujours actif ce matin, selon France Bleu Provence. Pas moins de 450 pompiers sont mobilisés pour lutter contre les flammes, qui ont parcouru entre 1700 et 1800 hectares. Dans cette partie du département, le vent souffle plus fort que sur le littoral, ce qui complique le travail des soldats du feu.

: Toujours à Bormes-les-Mimosas (Var), 1 200 personnes ont passé la nuit dans les salles et les gymnases mis à disposition par la commune. Ils ont reçu la visite dans la soirée du Premier ministre Edouard Philippe.











(Anne-Christine POUJOULAT / AFP)



: A Bormes-les-Mimosas (Var), "les nouvelles sont rassurantes", affirme ce matin la mairie de la ville à franceinfo. Selon la commune, "une reprise de foyer" à La Verrerie, un quartier de la ville, "est en cours de maîtrise" et "n'inquiète pas les services de sécurité". Au total, plus de 500 pompiers sont toujours mobilisés.

: Après trois jours de lutte intense des pompiers, les incendies ne sont pas tous maîtrisés dans le Var et les Bouches-du-Rhône. Plus de 10 000 personnes ont été évacuées à Bormes-les-Mimosas (Var) et environ 7 000 hectares de végétation sont partis en fumée. Le point sur les divers incendies dans notre article.







(MARION LEFLOUR / AFP)