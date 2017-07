DIRECT. Incendies dans le sud de la France : des habitations menacées dans les Bouches-du-Rhône

Ce qu'il faut savoir

Les Bouches-du-Rhône, l'Hérault, les Pyrénées-orientales... Plusieurs incendies ont mobilisés des centaines de pompiers dans plusieurs régions du sud de la France, samedi 14 juillet. A Saint-Cannat, dans les Bouches-du-Rhône, le feu a dévasté plus de 250 hectares de forêt et menace désormais des habitations. Des renforts doivent arriver des départements voisins, alors que "plus de 400 pompiers et 50 engins, appuyés par six Canadair et un DASH [avion gros porteur]" sont déployés à Saint-Cannat, ont indiqué les pompiers.

Deux autres incendies, sur les communes Peyrolles et de Salon-de-Provence, ont été maîtrisés plus tôt dans la journée, sans faire de victime.

Dans l'Hérault, 40 hectares de garrigue et de paille ont brûlé à cause d'un incendie entre Bessan et Agde, qui n'est toujours pas fixé, indique France Bleu Hérault. L'incendie s'est déclaré peu après midi, entre Vias et Bessan, à l'est de Béziers. A 18 heures, les flammes s'éloignaient de l'A9 pour se diriger vers Agde.

Dans les Bouches-du-Rhône, les habitants encouragés à ne pas conduire. Sur France Bleu Provence, les pompiers ont appellé les habitants à ne pas quitter leur maison, car "les conducteurs risqueraient d'être piégés par la fumée", comme cela s'est passé dans les incendies meurtriers au Portugal. Les habitants de cette zone sont invités à "ne prendre en aucun cas leur voiture" et à ne "pas emprunter la D17 et la D18 entre Saint-Cannat et Eguilles" pour faciliter l'accès des secours.

Trois pompiers blessés dans l'Hérault. En luttant contre le feu, un pompier a été victime d'un coup de chaud, deux autres ont reçu sur la tête le largage par avion d'un produit retardant. Ils ont été conduits à l'hôpital de Béziers.

Le feu circonscrit dans les Pyrénées-Orientales. L'important incendie de forêt, qui avait débuté vendredi en fin d'après-midi au dessus de la commune du Boulou, a été circonscrit à 11 heures. Ce sinistre à la frontière franco-espagnole a parcouru quelque 190 hectares, selon les pompiers. Toute la nuit, quelque 380 sapeurs-pompiers, dont des voisins catalans, avec 70 véhicules, ont lutté contre cet incendie.