DIRECT. Des centaines d'hectares ravagés par des incendies près de Nice et en Corse

: 100 hectares de forêt de grands pins ont été parcourus par l'incendie à Castagniers (Alpes-Maritimes). Les pompiers luttent contre les flammes dans un secteur escarpé situé à 16 km au nord de Nice.







: 250 pompiers, 4 Tracker S-2FT, 3 Canadairsont actuellement mobilisés pour lutter contre l'incendie qui dévore la forêt aux alentours de Castagniers dans les Alpes-Maritimes, rapporte France Bleu.











: Environ 200 hectares de maquis ont déjà été détruit à Bonifacio (Corse-du-Sud). Le feu s'est déclaré vers 13h50 et "continue sa progression sous un vent d'est soutenu", précise le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) dans un communiqué.

: J'ajoute que trois autres foyers sont actuellement signalés en Corse : à Bonifacio, à Santa-Reparata-di-Balagna ainsi qu'à Lucciana. Le point chez nos autres collègues de France 3 ViaStella.

: Bonsoir @nicolas, un incendie est effectivement en cours à Claveyson. Une dizaine d'hectares sont déjà partis en fumée nous rapporte nos collègues de France Bleu Drôme-Ardèche.

: L'incendie qui ravage actuellement la forêt de Castagniers (06), entraîne la fermeture de la nationale 6202 à partir du pont de la Manda jusqu'au pont Charles-Albert sur la commune de Gilette.

: Le feu continue de se propager dans les Alpes-Maritimes. Des habitations sont évacuées.

: "On avait un très fort mistral, de la chaleur et de la sécheresse."



Comment expliquer que le week-end ait été si riche en départs de feux ? Jérôme Cerisier, prévisionniste pour MeteoGroup, répond aux questions de Louise Hemmerlé pour franceinfo.



: Près de 800 pompiers sont toujours mobilisés pour éteindre et contrôler un incendie à Saint-Cannat (Bouches-du-Rhône). Le feu, qui a pris samedi, est probablement accidentel. L'hypothèse privilégiée est celle d'un jet de mégot en bord de route. "La connerie humaine est sans borne", s'indigne un riverain interrogé par France 2.







: A 86 km de là, un autre incendie s'est déclaré sur l'île de Beauté. Entre trois et quatre hectares ont brûlé à Ponte Novu selon France 3.

: Les flammes ont dévasté un hectare et demi de végétation ce matin à Vero, près d'Ajaccio. Dans cette localité corse, c'est le quatrième incendie nocturne ce mois-ci. Le maire veut porter plainte, rapporte France 3 Corse ViaStella.

: Les incendies qui ravagent le centre de la province de Colombie-Britannique, dans l'Ouest canadien, ont provoqué de nouvelles évacuations ce week-end : 36 000 à 37 000 personnes avaient dû quitter leur domicile, depuis que la province a décrété l'état d'urgence, le 7 juillet, selon le ministre des transports de la province, Todd Stone.

: Après les incendies entre Saint-Cannat et Eguilles (Bouches-du-Rhône) qui ont brûlé au moins 750 hectares de terrain à cause de reprises de feu, le dispositif déployé va rester en place jusqu'à mardi soir, a annoncé Jacky Gérard, maire de Saint-Cannat, à franceinfo. En tout, 750 sapeurs-pompiers et 200 véhicules sont toujours mobilisés.

: La situation s'améliore mais les pompiers sont toujours mobilisés, ce soir, à Saint-Cannat (Bouches-du-Rhône), signale la Sécurité civile.