"Ça sent juste un peu le cramé mais rien de méchant " : après l'incendie de Bormes-les-Mimosas, les vacanciers retrouvent les campings

Le violent incendie de Bornes-les-Mimosas dans le Var a laissé derrière lui un paysage lunaire. Plus de 1 600 hectares de végétation sont partis en fumée et près de 10 000 personnes ont été evacués.

Après deux longues journées dans un gymnase, Jérôme est rassuré quand il revient dans sa maison de vacances. "Tout est resté comme avant, ça sent juste un peu le cramé, mais rien de méchant !"

"On a tapé dans nos volets pour nous réveiller"

La lumière est resté allumée, les lits sont défaits et des affaires traînent un peu partout par terre, preuve que le départ a été fait dans l'urgence. "On est venu nous chercher après minuit. C’était stressant parce qu'à ce moment-là on ne sait pas si on est encerclés par les flammes", déclare-t-il. De retour au bord de la piscine, ce sont surtout les enfants qui veulent poursuivre les vacances. "On est sur le qui-vive", explique Jérôme. "On a fait les valises, tout est dans le coffre de la voiture. On est prêt à partir si l'incendie reprend."

Les annulations se multiplient

Dans le camping voisin, christine, la gérante, constate que certains touristes preferent partir. Elle se veut toutefois rassurante pour la fin de l'été. "On va rebondir, car à part l’électricité qui est coupée, il n'y a pas de gros dégâts dans notre établissement". La patronne du camping se dit soulagée que personne n'ait été blessé dans l'incendie, même si elle déplore qu'une partie du département a entièrement brûlé.