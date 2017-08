Bouches-du-Rhône : un homme soupçonné d'avoir volontairement provoqué seize incendies a été placé en garde à vue

Un homme soupçonné d'avoir provoqué 16 incendies entre les 25 mai et 24 juin 2017 dans les communes d'Istres et Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône) a été interpellé et placé en garde à vue, mercredi 9 août, a annoncé la Direction départementale de la sécurité publique (DDSP). L'homme, qui habite Fos-sur-Mer, a reconnu avoir allumé 16 départs de feux, qui ont brûlé 120 hectares. Il est présenté, vendredi 11 août, au procureur de la République d'Aix-en-Provence.

Dix hectares détruits

Le 6 juin 2017, plusieurs départs de feu avait été signalé à Istres, dans les Bouches-du-Rhône. Ils avaient détruit 10 hectares. Samedi 24 juin, les pompiers étaient intervenus sur un départ de feu de forêt sur la commune de Fos-Sur-Mer (Bouches-du-Rhône). Pour le maîtriser, les pompiers ont engagé une vingtaine de véhicules, 4 Canadair, 2 Tracker et près de 70 hommes.