Bormes-les-Mimosas, Martigues, Carro... Où en sont les incendies qui dévastent le sud-est de la France ?

Cela fait désormais trois jours que les pompiers luttent sans relâche contre plusieurs incendies dans le sud-est de la France. Si certains sont désormais circonscrits, mercredi 26 juillet, d'autres font toujours rage ou reprennent alors qu'ils étaient "fixés". Le Var est particulièrement concerné puisque 10 000 personnes ont été évacuées à Bormes-les-Mimosas après le départ d'un feu de forêt dans la commune voisine de La Londe-les-Maures. Les secours ont dû faire face à de nombreuses et violentes reprises de feu. Franceinfo fait le point sur la situation mercredi soir.

A Bormes-les-Mimosas, le feu fait rage

C'est le principal front des incendies. A Bormes-les-Mimosas, quelque 10 000 personnes, dont 3 000 campeurs, ont été évacuées dans la nuit de mardi à mercredi en raison d'un foyer qui s'est déclaré mardi soir vers 22h50 à La Londe-les-Maures. Des évacuations ont eu lieu par la mer au fort de Brégançon et cinq centres d’accueil ont été mis à disposition.

Cet incendie, qui a continué de progresser mercredi après-midi, est "le chantier - selon le vocabulaire des pompiers - principal dans le Var à l'heure actuelle", a déclaré le préfet du Var, Jean-Luc Videlaine, sur BFMTV.

#incendie Sapeurs pompiers du Var dirigent évacuations qui se font dans le calme malgré une lumière oppressante à Bormes #Gaou #capbenat pic.twitter.com/vWWdscPq9N — Olivier Hertel (@OlivierHertel) 26 juillet 2017

A Martigues et Artigues, les incendies reprennent

A Artigues, le sinistre qui avait brûlé 1 700 hectares avant d'être stoppé à 80 mètres des habitations du village de Seillons-Sources-d'Argens, qui a en partie été évacué, connaît également une reprise, a annoncé sur BFMTV le préfet du Var.

Dans les Bouches-du-Rhône, à Martigues, un incendie survenu mercredi à l'aube et qui était considéré comme fixé dans la matinée est reparti en début d’après-midi.

Des départs de feu dans les Bouches-du-Rhône et le Gard "fixés"

Un départ de feu a également été signalé ce mercredi dans le massif Le Regagnas, sur la commune de Peynier (Bouches-du-Rhône). À 14 heures, l'incendie était contenu. Au moins deux personnes ont été placées en garde à vue par les gendarmes. Elles auraient provoqué un incendie involontairement.

.prefet@13 salue les efforts des services engagés sur #feuxdeforet #Peynier qui font largage d'eau par HBE, chantier coupe-feu & attaque sol pic.twitter.com/IM2On6xbAS — PréfetBouchesDuRhône (@Prefet13) July 26, 2017

Dans le Gard, un incendie a démarré ce mercredi matin sur la colline de Villeneuve-lès-Avignon près du Mas de Carles, au-dessus de Pujaut. Il a parcouru plus de 10 hectares et il a été circonscrit. Sur place, 130 pompiers et 10 gendarmes luttent contre l'incendie, avec 30 engins. Un autre incendie s'est déclaré sur le chemin de Tholozan, au nord de Nîmes, cet après-midi. Seize hectares ont été détruits, mais le feu est maintenant maîtrisé par les pompiers.

En Haute-Corse, dans les Alpes-Maritimes, le Var et le Vaucluse, le feu circonscrit

A La Croix-Valmer (Var), près de Saint-Tropez, le feu qui était considéré comme maîtrisé mardi soir a repris mercredi, avant d'être de nouveau arrêté par les soldats du feu.

L'incendie est maîtrisé, tous les habitants peuvent rentrer chez eux. @VISOV1 @SDIS83 Les informations sur facebook https://t.co/C6zJ4z1wMb pic.twitter.com/rsCBbT3xMF — La Croix Valmer (@La_Croix_Valmer) July 26, 2017

Dans le Vaucluse, après une reprise de feu mardi après-midi, l'incendie qui s'est déclaré lundi entre La Bastidonne et Mirabeau, dans le sud du département, a été circonscrit mercredi matin. Les flammes ont détruit 1 275 hectares de pinède. Quelque 540 pompiers restent mobilisés. Deux pompiers ont été gravement brûlés aux mains et au visage, ils ont été hospitalisés à Marseille.

Dans les Alpes-Maritimes, l'incendie de Carros, au nord de Nice, est fixé depuis mardi matin. Les flammes ont parcouru au moins 90 hectares. L'incendie serait d'origine volontaire d'après la procureure de Grasse.

En Haute-Corse, le maire d'Olmeta-di-Tuda a porté plainte contre X après le feu qui a détruit 1 800 hectares dans la commune depuis lundi. Le procureur de la République de Bastia a indiqué n'écarter aucune hypothèse. Ils sont 322 pompiers à être toujours sur place du côté de Biguglia et Olmeta-di-Tuda.