Homme abattu à Orly : ce que l'on sait de la situation à l'aéroport

Un homme a été abattu à l'aéroport d'Orly (Val-de-Marne), samedi 18 mars, après avoir dérobé une arme à un militaire. Tous les passagers des deux terminaux sont évacués. Franceinfo revient sur ce que l'on sait de cette attaque.

>> Homme abattu à Orly : suivez l'évolution de la situation dans notre direct

Que s'est-il passé ?

Vers 8h30, "un homme a dérobé une arme à un militaire de l'opération Sentinelle puis s'est réfugié dans un commerce de l'aéroport à proximité avant d'être abattu par les forces de sécurité", a rapporté Pierre-Henry Brandet, porte-parole du ministère de l'Intérieur. Il n'y a pas eu de blessé, précise-t-il. Les trois militaires de l'opération Sentinelle visés par l'assaillant, "fortement choqués", ont tout de même été pris en charge par les secours, selon des sources policières citées par l'AFP.

Une opération de déminage a été menée, mais elle est désormais terminée. "Il n'y a pas de présence d'explosifs, assure Pierre-Henry Brandet. Le travail de ratissage du terminal se poursuit." Une deuxième personne a par ailleurs été interpellée, mais à tort, selon les informations de franceinfo : il s'agissait en réalité d'un employé de l'aéroport apeuré.

Comment ont réagi les passagers ?

La panique a commencé à se propager. "On faisait la queue pour l'enregistrement sur le vol en direction de Tel Aviv quand on a entendu trois ou quatre coups de feu à proximité. L'ensemble de l'aéroport a été évacué", raconte Franck Lecam, un témoin, à l'AFP. "J'ai vu un mouvement de panique et de passagers et de personnels venir vers moi avec des policiers nous disant de reculer au fond de l'aérogare", ajoute Pascal, un employé de l'aéroport, à franceinfo.

"Nous on attendait pour prendre l'avion pour Berlin. On avait franchi les contrôles, on devait embarquer quand, soudain, on a vu un mouvement de foule, des gens courir dans le couloir, l'air grave, et des commerces baisser leurs grilles. Là on a compris que quelque chose se passait", raconte Pascal, un autre témoin, à franceinfo.

Quelle est la situation sur place ?

Le trafic aérien est désormais "complètement interrompu" à l'aéroport d'Orly, indique une porte-parole de la Direction générale de l'avion civile (DGAC). Certains vols à l'approche ont été déroutés vers l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle.

#Orly Trafic aérien interrompu, certains vols à l'approche sont déroutés vers Roissy-CDG — dgac (@DGAC) 18 mars 2017

A Orly, près de 3 000 personnes ont été évacuées du terminal ouest, tandis que les opérations se poursuivent dans le terminal sud. "On est tous devant l'aéroport à environ 200 m du hall d'entrée, raconte Franck Lecam, un passager cité par l'AFP. Il y a des policiers, des secours, des militaires partout qui courent dans tous les sens."

Si vous avez un vol prévu ou devez aller chercher un proche, prenez patience : Aéroports de Paris recommande "de ne pas se rendre" à Orly pour l'instant.