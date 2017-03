VIDEO. Attaque à Orly : ce que révèlent les images de vidéosurveillance

Sur les images, on voit d'abord un homme de dos, vêtu de blanc. Il s'agit de Ziyed Ben Belgacem, auteur de l'attaque à l'aéroport d'Orly, perpétrée samedi 18 mars. Il a agressé une militaire, avant d'être abattu. Les images de vidéosurveillance, décortiquées lundi, apportent des précisions sur le déroulement des faits.

Ziyed Ben Belgacem s'avance et jette son sac au sol. Soudain, il attrape la militaire, qui lui tourne le dos. Puis il recule en maintenant son bras droit sous le cou de la militaire et tient son arme sur sa tempe. La scène dure plusieurs secondes sans que quinconque ne réagisse.

Une scène qui dure entre 2 et 3 minutes

Puis l'assaillant avance dans le hall, toujours en tenant la militaire de la patrouille Sentinelle contre lui. Quelques secondes plus tard, alors que Ziyed Ben Belgacem est au milieu du hall avec la militaire, un autre militaire apparaît à l'écran. Il met en joue l'assaillant et avance.

On ne l'entend pas sur ces images sans son, mais c'est à ce moiment-là que l'assaillant crie aux militaires : "Posez vos armes ! Mains sur la tête ! Je suis là pour mourir par Allah. De toute façon, il va y avoir des morts." C'est ce qu'a relaté le procureur de Paris, François Molins, lors d'une conférence de presse.

Ensuite, Ziyed Ben Belgacem plaque au sol la militaire et tente de s'empare de son fusil d'assaut. C'est à ce moment-là que l'homme appartenant à sa patrouille, ainsi qu'un autre militaire posté dans un coin, font feu. L'assaillant finit par tomber au sol. Il s'écroule et meurt. La militaire s'éloigne. Au total, la scène a duré entre deux et trois minutes.