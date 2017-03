VIDEO. Hollande "salue le courage" des militaires et policiers mobilisés à l'aéroport d'Orly

François Hollande salue "le courage" et "le comportement exceptionnel" des policiers et soldats intervenus à l'aéroport d'Orly, samedi 18 mars. Ils ont abattu dans la matinée un homme qui a tenté de dérober l'arme d'une militaire de l'opération Sentinelle. Le tout "dans des conditions extrêmement délicates", estime le président de la République, en marge d'un déplacement à Grenoble (Isère).

>> Homme abattu à Orly : suivez les avancées de l'enquête dans notre direct

Dans un communiqué, l'Elysée a réaffirmé "la détermination de l'Etat à agir sans relâche pour lutter contre le terrorisme, défendre la sécurité de nos compatriotes et assurer la protection du territoire". "La vigilance sera maintenue à son plus haut niveau et une fois encore l'opération Sentinelle a fait la démonstration de son utilité en complément des forces de police et de gendarmerie", a souligné la présidence.

"Nous devons toujours être d'une extrême vigilance" face à cette "menace" qui pèse depuis cinq ans et les attaques menées par Mohammed Merah, juge François Hollande.