DIRECT. Attaque à l'aéroport d'Orly : le père de Ziyed Ben Belgacem relâché, le frère et le cousin toujours entendus

: "Mon fils n'a jamais été un terroriste. Jamais il a fait la prière et il boit. Et sous l'effet de l'alcool et du cannabis, voilà où on arrive."



Au micro d'Europe 1, le père de Ziyed Ben Belgacem assure que son fils n'avait pas de motivations terroristes. "Il me téléphone à sept ou huit heures du matin. Il était énervé à l'extrême (...). Il me dit 'Voilà papa, je te demande pardon, j'ai fait une connerie avec un gendarme.'"



: Une centaine de personnes qui n'avaient pu prendre leur vol hier ont dormi à l'aéroport d'Orly, sur des lits d'appoint installés pour l'occasion. Les compagnies aériennes ont aussi hébergé entre 100 et 200 personnes dans les hôtels de l'aéroport.

: A l'aéroport de Paris-Orly, le trafic est "plutôt normal" ce matin, selon une porte-parole d'ADP, citée par l'AFP. "Il y a quand même encore un petit peu de retard, un retard moyen de vingt minutes" dû "aux renforts aux contrôles", explique-t-elle, annonçant que les choses devraient rentrer dans l'ordre dans la matinée.

: Nous vous le disions tout à l'heure : la garde à vue du père de Ziyed Ben Belgacem a été levée. Son cousin et son frère sont toujours entendus. Par ailleurs, une autopsie doit avoir lieu dans la journée afin, notamment, de déterminer si l'assaillant était sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants au moment des faits.

: Hier, à cette même heure, la France entière apprenait l'attaque perpétrée par Ziyed Ben Belgacem contre des militaires à l'aéroport d'Orly. Avec Mathieu Dehlinger, je dresse le récit du parcours destructeur mené par de ce Français de 39 ans, connu des services de police et de renseignement.









Le frère et le cousin de l'homme qui a agressé, hier, à l'aéroport d'Orly, une militaire de l'opération Sentinelle avant d'être abattu, sont toujours en garde à vue, ce matin, tandis que son père a été relâché hier soir.



Ziyed Ben Belgacem s'est radicalisé en prison en 2011, selon le procureur de Paris. Il aurait déclaré face aux soldats : "Je suis là pour mourir par Allah." Voilà tout ce que l'on sait de l'affaire.



Le rockeur légendaire Chuck Berry est mort, hier, à l'âge de 90 ans, dans son domicile de Saint Charles (Missouri). Il laisse derrière lui une œuvre immense, de Maybellene à Roll Over Beethoven ou Johnny B.Goode, qui a influencé plusieurs générations de musiciens.



D'après la procureure, le lycéen qui a ouvert le feu dans son établissement de Grasse hier voulait tuer "8 à 14 de ses camarades, par ressentiment". Il a été mis en examen, en compagnie de son complice présumé.