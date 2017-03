DIRECT. Attaque à l'aéroport d'Orly : pas de complicités établies pour le moment, les proches de l'assaillant relâchés

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #ORLY

: Et on commence cette semaine par l'incontournable point sur l'actualité.



• Les analyses toxicologiques révèlent que Ziyed Ben Belgacem, l'assaillant d'Orly, était sous l'emprise d'alcool et de stupéfiants au moment de l'attaque. La garde à vue de son frère et de son cousin a été levée.



• C'est une première dans la Ve République. Cinq principaux candidats à la présidentielle se retrouvent ce soir pour un premier débat télévisé.



• Les élèves de terminale désireux d'entamer des études supérieures ou les bacheliers en réorientation ont jusqu'à ce soir, 18 heures, pour inscrire leurs vœux sur la plateforme d'admission post-bac (APB).



• Le PSG se rassure et reste dans la course pour rejoindre Monaco en tête de la Ligue 1, après sa victoire sur Lyon 2-1 hier soir.