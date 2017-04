Hauts-de-Seine : une femme a promené en laisse un homme nu en forêt de Meudon

Ce chauffeur de VTC ne s'attendait pas à faire une telle découverte. Il a trouvé, mardi 25 avril, en forêt de Meudon (Hauts-de-Seine), un homme nu - avec une balle dans la bouche - se faire promener en laisse par une jeune femme, a rapporté Le Parisien.

L'homme a rémunéré la jeune femme

Il a aussitôt prévenu la police. Le tandem a alors été interpellé pour "exhibition sexuelle". Le Parisien précise que la femme a 20 ans et que l'homme est âgé de 50 ans. Ce dernier a expliqué aux enquêteurs vouloir essayer de nouvelles pratiques. "C’est sur un site sadomasochiste que les deux curieux promeneurs auraient pris contact", écrit le site du journal. Leur première rencontre a eu lieu, mardi, pour cette promenade spéciale. Le quinquagénaire a indiqué avoir rémunéré la jeune femme, qui aurait accepté pour arrondir ses fins de mois.

L'homme va être convoqué prochainement devant la justice pour "exhibition sexuelle" et la jeune femme pour "complicité d’exhibition sexuelle". Le Parisien relève qu'ils risquent jusqu'à un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende.