Haut-Rhin : trois pompiers et deux gendarmes blessés dans une explosion due au gaz

Trois pompiers et deux gendarmes ont été blessés jeudi 9 mars à Altkirch, dans le Haut-Rhin, après une explosion due au gaz dans un immeuble, selon des informations recueillies par franceinfo et France Bleu Alsace. Leurs vies ne sont pas en danger, d'après le Centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (Codis) du Haut-Rhin joint par franceinfo.

Un pompier défenestré par le souffle de l'explosion

Les trois pompiers ont été admis "en urgence relative à l'hôpital" et étaient conscients au moment de leur transfert. Un seul des deux gendarmes a été admis à l'hôpital. L'un des pompiers a été défenestré du premier étage par le souffle de l'explosion.

Les secours ont été appelés sur place pour une forte odeur de gaz. L'explosion a eu lieu peu de temps après leur arrivée dans le bâtiment, au moment de leur entrée dans l'appartement. Une quarantaine de pompiers se sont rendus sur place. L'explosion a provoqué l'effondrement d'une partie de la façade du bâtiment.