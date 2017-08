Haut-Rhin : Kaysersberg, "Village préféré des Français 2017", s'est fait voler sa plaque

La plaque "Village préféré des Français" de Kaysersberg, dans le haut-Rhin, a disparu dimanche 6 août, rapporte France Bleu Alsace. Ce sont les touristes qui s'en sont aperçus les premiers. Le directeur de l'office du tourisme de la vallée de Kaysersberg, Christophe Bergamini, a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux et a lancé un appel à témoins pour la retrouver.

On trouve ça d'une tristesse, d'une débilité. On est en pleine période de vacances scolaires, les touristes viennent à Kaysersberg et cette plaque fait partie du détour.