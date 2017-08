Glissement de terrain à la frontière italo-suisse : six personnes retrouvées en Italie, huit disparus en Suisse

Six randonneurs, portés disparus après un important glissement de terrain à la frontière italo-suisse, ont été retrouvées en Italie, a annoncé la police locale, jeudi 24 août. "A 12 heures, on a communiqué que six autres [personnes] seraient portées disparues dans le Val Bregaglia. Ces six personnes ont été retrouvées en Italie", a déclaré une porte-parole de la police cantonale des Grisons, Chiarella Piana.

Huit personnes restent disparues

Malgré l'intensification des recherches, effectuées avec l'appui d'un hélicoptère de l'armée équipé de détecteurs thermiques, la police est toujours sans nouvelle de huit personnes dont l'absence a été signalée par des proches. Le glissement de terrain s'est produit dans une vallée isolée du canton suisse des Grisons, à la frontière italienne. Un important éboulement a provoqué une coulée de boue qui s'est étendue jusqu'aux portes du village de montagne de Bondo. Au moins une centaine de personnes ont été évacuées.