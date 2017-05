Gironde : les pneus de centaines de voitures mystérieusement crevés depuis lundi

Mais que se passe-t-il dans l'agglomération bordelaise ? Les pneus de près de 500 voitures ont été volontairement crevés depuis le début de la semaine dans l'agglomération bordelaise, rapporte vendredi 5 mai France Bleu Gironde.

Plusieurs quartiers, généralement calmes et cossus, ont été visés : 200 véhicules dans la nuit de lundi à mardi à Caudéran, Mérignac et au Bouscat, autant la nuit suivante à Bruges ou encore Eysines. A chaque fois, le même mode opératoire est utilisé : les pneus avant et arrière, côté rue, sont entaillés sur environ deux centimètres.

Des dizaines de plaintes ont été déposées, a indiqué la Direction départementale de la sécurité publique (DDSP). La police a ouvert une enquête et n'écarte aucune piste : est-ce l'œuvre d'un déséquilibré, d'un "serial creveur de pneus" ou bien d'une bande organisée ? Les policiers se heurtent toutefois à un certain nombre de difficultés : aucun témoin direct ne s'est encore signalé et les rues touchées ne sont pas équipées de caméras de surveillance.