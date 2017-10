Gard : les pompiers du département campent depuis une semaine devant la préfecture

Les pompiers du Gard entament, lundi 30 octobre, leur deuxième semaine de mobilisation pour obtenir plus de moyens humains et matériels et maintiennent leur campement installé depuis le 23 octobre devant la préfecture, à Nîmes, rapporte France Bleu Gard Lozère.

Les manifestants ont installé barbecue, tables de pique-nique, ainsi qu'un sapin de Noël au milieu des tentes : "On installe un sapin parce que, vu comme le conseil départemental ne nous prend pas au sérieux, on risque de rester assez longtemps. (…) On peut rester là autant qu'on veut, on a de quoi faire à manger, dormir et maintenant les WC aussi", explique Patrice Cartagena, du syndicat Sud, à France Bleu Gard Lozère.

"Nous souhaitons des engagements forts, précis et concrets"

Le président du conseil départemental du Gard, Denis Bouad, s'est dit prêt, la semaine dernière, sur France Bleu, à recevoir les représentants des pompiers. Dans un communiqué commun diffusé vendredi, les organisations syndicales expliquent avoir effectivement reçu une invitation pour une table ronde prévue le 8 novembre, mais estiment n'avoir reçu que "très peu de retour" sur le cahier revendicatif transmis au conseil départemental. "Dans ces conditions et vous le comprendrez, nous avons décidé de ne pas revivre des réunions qui n'aboutissent à rien, de ne pas participer à cette table ronde. Nous souhaitons des engagements forts, précis et concrets", écrivent les syndicats dans leur communiqué.

Les pompiers font également signer une pétition qui a recueilli, lundi matin, plus de 20 000 signatures. Leurs départs en intervention se font presque tous depuis le campement installé devant la préfecture.