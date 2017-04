DIRECT. Attaque de policiers sur les Champs-Elysées à Paris : la section antiterroriste du parquet de Paris est saisie. Regardez notre édition spéciale

Ce qu'il faut savoir

Un policier a été tué et deux autres grièvement blessés par balles sur les Champs-Elysées, à Paris, jeudi 20 avril, a annoncé la préfecture de police à l'AFP. L'agresseur a été abattu, indique le ministère de l'Intérieur. La section antiterroriste du parquet de Paris est saisie. François Hollande s'exprimera après une réunion de crise avec le Premier ministre Bernard Cazeneuve et le ministère de l'Intérieur Matthias Fekl. Regardez l'édition spéciale de franceinfo et suivez la situation dans notre direct.

Un policier tué et deux autres blessés. Selon un premier bilan communiqué par la préfecture de police de Paris, un policier a été tué et deux autres grièvement blessés. Selon les informations de France 2, une voiture se serait portée à la hauteur d'un car de policiers et un homme serait sorti pour ouvrir le feu avec une kalachnikov.

Un complice recherché ? Les policiers ont sécurisé le quartier et une opération de police est en cours, indique la préfecture. Toujours selon les informations de France 2, les forces de l'ordre sont à la recherche d'un éventuel complice ou d'autres victimes. Des opérations de déminage sont en cours autour du véhicule de l'assaillant.

Le parquet antiterroriste saisi. Le mobile de l'assaillant reste à déterminer. Mais sa détermination à tirer sur les policiers interroge. "Pour savoir quelles étaient les motivations et ce qui a poussé cet individu à agir, il est beaucoup trop tôt encore pour le dire mais, en tout cas, ce sont des policiers qui ont été pris délibérément pour cible", a dit Pierre-Henry Brandet, porte-parole du ministère de l'Intérieur, sur BFM TV. La section antiterroriste du parquet de Paris a été saisie.