VIDEO. Fusillade de Grasse : décoré de la Légion d'honneur, le proviseur salue le courage des employés et des élèves du lycée

La ministre de l'Education Najat Vallaud-Belkacim a remis la Légion d'honneur au proviseur du lycée Tocqueville de Grasse (Alpes-Maritimes), jeudi 6 avril, lors d'une cérémonie dans l'établissement. Hervé Pizzinat avait été blessé en s'interposant entre un élève armé et ses camarades, le 16 mars dernier.

"L'ensemble de la communauté scolaire a bien réagi"

"Cette Légion d'honneur me touche profondément parce qu'elle peut m'être décernée de mon vivant, et non à titre posthume", a déclaré le fonctionnaire après avoir reçu une ovation. "La balle de 22 long rifle n'a pas atteint le cœur mais le bras, a rappelé Hervé Pizzinat. C'est devant un proviseur vivant que vous vous tenez et non devant son cercueil : c'est déjà ça !"

Le proviseur a salué le courage de l'ensemble des employés et des élèves du lycée Tocqueville lors de la fusillade. "Si j'accepte que ma tentative d'entrer en communication avec un élève armé relève de l'héroïsme, du courage ou du sens du devoir, je suis convaincu que le nombre limité de blessés tient aussi à ce que l'ensemble de la communauté scolaire a particulièrement bien réagi", a affirmé Hervé Pizzinat, visiblement ému.