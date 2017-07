Finistère : un homme interpellé en train de souiller des distributeurs bancaires avec des excréments

Il n'en est pas à son coup d'essai. Un homme avait été interpellé mi-juillet alors qu'il souillait avec des excréments des distributeurs bancaires à Brest (Finistère). Remis en liberté, sous contrôle judiciaire, il a été à nouveau interpellé en flagrant délit pour les mêmes faits, dans la nuit de samedi 29 au dimanche 30 juillet.

Déjà condamné en 2014

L'individu, âgé de 56 ans, a été placé en garde à vue dans la foulée de sa nouvelle interpellation. Il a été présenté, lundi, au parquet et le juge des libertés et de la détention a décidé de son incarcération. Selon la police, l'homme a souillé depuis la mi-juillet plus de 30 distributeurs avec des excréments contenus dans une bouteille. Plusieurs banques ont porté plainte.

Interpellé à deux reprises en 2014 pour avoir dégradé une vingtaine d'automates, parfois en les recouvrant entièrement de matières fécales, les rendant définitivement inutilisables, il avait assuré en vouloir au système bancaire. Il avait été condamné en 2014 pour ces faits à quatre mois de prison ferme par le tribunal correctionnel de Brest, après avoir écopé une première fois d'une amende.