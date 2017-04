Attaque contre le bus du Borussia Dortmund : les enquêteurs n'ont pas "trouvé d'éléments montrant que le suspect arrêté a participé à l'attentat"

Le suspect islamiste placé en garde à vue, mercredi 12 avril, dans le cadre de l'enquête sur les explosions visant le bus du Dorussia Dortmund n'aurait pas de lien avec cette attaque. "L'enquête n'a pas permis jusqu'à présent de trouver d'éléments montrant que le suspect a participé à l'attentat", a indiqué le parquet antiterroriste allemand dans un communiqué, jeudi 13 avril.

L'homme arrêté est toutefois soupçonné d'avoir fait allégeance au groupe Etat islamique et d'avoir été "à la tête d'une unité de 10 combattants" en Irak en 2014. Ce groupe aurait commis des meurtres, des enlèvements et pratiqué l'extorsion et la contrebande.

Cet Irakien de 26 ans était arrivé en Allemagne en 2016 via la Turquie. Il a été interpellé, mercredi 12 avril, à Dortmund, après une perquisition à son domicile. Le jihadiste présumé doit être présenté à un juge jeudi en vue d'être écroué.