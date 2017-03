L'alerte enlèvement lancée pour retrouver Vicente a été levée, mais le jeune garçon est toujours recherché

L'alerte enlèvement concernant Vicente, 5 ans et demi, enlevé mercredi matin par son père Jason Lopez a été levée, jeudi 30 mars. Le père et l'enfant sont cependant toujours recherchés. "L'enfant n'a pas été retrouvé dans un délai bref, a expliqué le procureur de la République de Clermont-Ferrand, mais les informations recueillies vont permettre maintenant dans un autre cadre juridique, celui de la flagrance, de poursuivre l'enquête activement par d'autres moyens que l'on ne peut pas nécessairement évoquer".

"Les appels extrêmement nombreux passés depuis hier soir 22h30, heure du lancement de l'alerte, commencent à se tarir, a détaillé le procureur de Clermont-Ferrand. La qualité des informations est moindre. 800 appels téléphoniques ont été passés sur la plateforme."

"Il a jeté le petit dans la voiture", raconte la mère

L'enlèvement a eu lieu en présence de la mère, Dolores Lopes, dans le campement des gens du voyage du Petit-Gandaillat, près de Clermont-Ferrand, mercredi 29 mars. Le père, Jason Lopez, "est venu à grande vitesse avec une sorte de BMW noire, il s'est garé, il est sorti avec une arme à la main", selon la mère.

Son fils était alors à l'extérieur de son habitation. "J'ai ouvert la porte de la caravane et je suis sortie, c'était trop tard, il l'avait sous le bras, et il nous a menacé : 'bougez pas, appelez pas les gendarmes'. Je me suis approchée quand même, il m'a mis un coup au visage avec l'arme et il a jeté le petit dans la voiture".

Le père est un détenu en cavale

L'auteur de l'enlèvement, Jason Lopez, est connu des services de police et de la justice. L'homme, issu de la communauté des gens du voyage, était incarcéré au centre pénitentiaire de Riom. Mais, il a profité d'une sortie pour prendre la fuite au début du mois de décembre dernier.

Le père est également en conflit avec une partie de sa famille et sa relation avec son ex-compagne est très tendue. Agé de 27 ans, il a déjà été condamné pour des faits de violence.