L'alerte enlèvement déclenchée pour retrouver Vicente, 5 ans et demi, enlevé par son père à Clermont-Ferrand

La police a déclenché une alerte enlèvement, mercredi 29 mars, concernant Vicente, 5 ans et demi, 1 mètre environ, cheveux châtain courts, yeux marron, porteur de lunettes de vue, vêtu d’un haut de pyjama avec logo “CARS” et d’un caleçon bleu. Il a été enlevé le 29 mars 2017 à Clermont-Ferrand par son père Jason Lopez, individu de type méditerranéen, yeux marron, cheveux courts noir et porteur d’une barbe courte.

Ils circuleraient dans un véhicule BMW ou MERCEDES de couleur noire dont l’immatriculation débuterait par les lettres VP ou VB (immatriculation nouvelle) et comportant en fin de plaque les chiffres 63 du département du Puy de Dôme.

Incarcéré au Centre Pénitentiaire de Riom (Puy-de-Dôme) le père de l'enfant enlevé n'était pas rentré d'une permission de sortie en décembre dernier. Issu de la communauté des gens du voyage, il a refait surface aujourd'hui en fin de matinée au camp du Brézet, à Clermont-Ferrand. Après avoir menacé la mère de l'enfant, le père, Jason Lopez, a enlevé le petit garçon en voiture, selon les informations de France 3 Auvergne-Rhône-Alpes, obtenues auprès du parquet de Clermont-Ferrand.

N'intervenez pas vous même

Si vous localisez l'enfant ou le suspect, n'intervenez pas vous même, mais appelez immédiatement le 197. Vous pouvez aussi envoyer un courriel à l'adresse : alerte.enlevement@interieur.gouv.fr.

Le plan "alerte enlèvement", mis en place en France en 2006, a déjà été déclenché 20 fois en France, toujours avec succès. C'est un dispositif d'alerte massive, mais qui n'est activé que si plusieurs critères sont réunis : un enlèvement avéré et pas une simple disparition ; une victime mineure dont l'intégrité physique ou la vie sont en danger ; des éléments d'information permettant de localiser l'enfant.