"Elle a été retrouvée le visage tuméfié" : une adolescente enlevée et séquestrée par sa famille dans le Gard

Une jeune femme de 17 ans a été retrouvée par la police de Nîmes (Gard), jeudi 9 novembre, après avoir été enlevée et séquestrée par ses parents et ses deux frères, rapporte France Bleu Gard Lozère, samedi. Les quatre personnes ont été mises en examen et placées en détention provisoire. "Nous avons considéré que sur le plan juridique, cela constituait des actes de torture et de barbarie", a indiqué Erick Maurel, le procureur de la République de Nîmes.

La victime a été retrouvée le visage tuméfié, le nez fracturé et n'avait pas mangé depuis de nombreuses heures Erick Maurel

procureur de la République à Nîmes à France Bleu Gard Lozère

L'adolescente a été enlevée, lundi, devant le lycée Philippe-Lamour de Nîmes. Ses parents et ses frères l'ont ensuite emmené dans un appartement près de Saint-Chaptes, au nord de Nîmes. C'est là que les policiers ont retrouvé la jeune femme. "Un certain nombre d'éléments nous laissaient présumer qu'on cherchait à lui faire quitter le territoire national. Il y avait urgence absolue", indique Erick Maurel.

Le procureur de la République de Nîmes indique que "plusieurs hypothèses" sont retenues. Notamment la piste d'une relation amoureuse qui n'aurait pas été acceptée par la famille.