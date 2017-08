DIRECT. Disparition de Maëlys : le domicile du gardien de la salle des fêtes de Pont-de-Beauvoisin perquisitionné

Ce qu'il faut savoir

L'enquête progresse dans la disparition de la petite Maëlys. La maison du gardien de la salle des fêtes de Pont-de-Beauvoisin (Isère), où se déroulait le mariage lors duquel la fillette de 9 ans a disparu, a été perquisitionnée lundi 28 août, selon les informations recueillies par France Bleu Isère. La voiture du gardien a aussi été passée au crible par des hommes en combinaison blanche. La maison est située à proximité de la salle des fêtes. Une enquête de flagrance pour "enlèvement" a été ouverte par le parquet de Bourgoin-Jallieu lundi.

Un appel à témoins lancé. Il a été émis dimanche à 21 heures pour retrouver la fillette, qui mesure 1m30, pèse 28 kg, a la peau mate, les yeux marrons et les cheveux châtains. Elle était vêtue au mariage d'"une robe sans manches" et "de nu-pieds" de couleur blanche.

La piste de l'enlèvement privilégiée. "Au regard du temps écoulé depuis la disparition" de la fillette et "des moyens déployés pour la retrouver, aucune piste accidentelle ou criminelle n'est écartée", soulignait dans un communiqué le procureur de la République à Bourgoin-Jallieu (Isère), Dietlind Baudoin. Pour autant, les investigations se déroulent dorénavant sous la qualification d'enlèvement. "Vu l'ampleur des recherches et des investigations, et l'engagement des forces de l'ordre, chaque heure qui passe accrédite la thèse criminelle, au sens de la qualification pénale d'un enlèvement", a déclaré une source proche du dossier à l'AFP.

Disparue vers 3 heures du matin. Maëlys, originaire du Jura, a été vue la dernière fois dimanche vers 3 heures du matin alors qu'elle assistait à un mariage dans la salle des fêtes de Pont-de-Beauvoisin, en compagnie de ses parents et d'autres membres de sa famille.