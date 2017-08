Disparition de Maëlys en Isère : le domicile du gardien de la salle des fêtes de Pont-de-Beauvoisin perquisitionné

La maison du gardien de la salle des fêtes de Pont-de-Beauvoisin (Isère), où se déroulait le mariage lors duquel Maëlys, 9 ans, a disparu dans la nuit de samedi à dimanche, a été perquisitionnée lundi 28 août au matin, selon les informations recueillies par France Bleu Isère mardi. La voiture du gardien a aussi été passée au crible par des hommes en combinaison blanche.

La maison est située à proximité de la salle des fêtes. Une enquête de flagrance pour enlèvement a été ouverte par le parquet de Bourgoin-Jallieu, qui a également lancé un avis de recherches pour retrouver la fillette.

Lundi, les auditions des invités du mariage, plus d'une centaine de personnes, se sont poursuivies toute la journée, à la gendarmerie et à la mairie. Six équipes cynophiles ont notamment été mobilisées pour retrouver la fillette. Les chiens ont tous "marqué" l'odeur de la fillette dans la salle des fêtes où avait lieu le mariage ainsi qu'aux abords, mais pas plus loin que le parking. La famille de Maëlys a perdu sa trace vers 3 heures du matin, dans la nuit de samedi à dimanche.