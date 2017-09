EN IMAGES. Disparition de Maëlys : un millier de personnes participent à une battue "citoyenne"

Dans les champs, au milieu des bois, le long des routes de Pont-de-Beauvoisin (Isère)... Ils sont un millier de personnes à s'être mobilisées, samedi 2 septembre dans la matinée, pour tenter de trouver le moindre indice qui pourrait faire avancer l'enquête sur la disparition de Maëlys. Une battue "citoyenne" organisée par un voisin qui explique ne pas vouloir "attendre les bras croisés".

Dès le début de la matinée, les organisateurs ont distribué un millier de plans et découpé la zone en 28 secteurs afin d'organiser cette recherche. Les équipes étaient encadrées par des gendarmes. "Il y a un facteur chance, on ne peut pas exclure que lors d'une recherche, une trace ou un indice soit retrouvés par ces gens qui sont très nombreux aujourd'hui", a commenté le commandant de la gendarmerie de la Tour-du-Pin, Jean Pertué, au micro de France Bleu Isère.

Les gendarmes se concentrent sur les points d'eau

Indépendamment de cette battue citoyenne, les gendarmes continuent leurs propres recherches et se concentrent sur les points d'eau. "Nos différentes unités continuent les recherches activement, dans les étangs et dans les points d'eau. Par contre, nous avons cessé la phase battue et ratissage au sol", a précisé le commandant de gendarmerie Jean Pertué.