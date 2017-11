Disparition de Maëlys : un lâcher de ballons "en l'honneur" de ses 9 ans

"Joyeux anniversaire Maëlys, on ne t'oublie pas" : environ 150 personnes se sont réunies dimanche 5 novembre aux Abrets, en Isère, pour "faire honneur" à la fillette portée disparue depuis le 27 août dernier et qui aurait fêté ses 9 ans ce 5 novembre. Rassemblés dans un parc sportif de la commune, parents et amis proches ont lâché, peu avant 11 heures, des dizaines de ballons blancs sur lesquels était inscrit son prénom, sous l'oeil de nombreux habitants venus des alentours.

"Nous lâchons aujourd'hui ces ballons pour te faire honneur. Nous, tes parents, ta sœur, notre famille, nos amis, on est tous présents pour toi", a souligné Jennifer, sa mère, dans une brève prise de parole.

"On ne lâchera jamais"

Les parents et la sœur de la fillette ont rejoint leurs proches au centre d'un stade de foot à quelques secondes du lâcher de ballons, accompagnés de leur avocat, Fabien Rajon. "Nous voulons que la vérité soit révélée le plus vite possible. On remercie toutes les personnes qui sont venues aujourd'hui et qui nous soutiennent dans notre malheur", a ajouté la mère de la fillette.

"La vérité pour Maëlys" ou encore "On ne lâchera jamais", pouvait-on également lire sur deux des quatre banderoles déployées par la famille sous une pluie battante. "Tu nous manques, on t'aime" et "joyeux anniversaire Maëlys, on ne t'oublie pas", indiquaient les deux autres.

Maëlys a disparu dans la nuit du 26 au 27 août lors d'une soirée de mariage dans la salle des fêtes de Pont-de-Beauvoisin (Isère). Malgré de très vastes recherches, la fillette reste introuvable. Nordahl L., un ancien militaire de 34 ans invité au mariage, qui clame son innocence en dépit de plusieurs éléments troublants, a été mis en examen et écroué, le 3 septembre, pour "enlèvement et séquestration".