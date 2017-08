DIRECT. Disparition de Maëlys : un homme placé en garde à vue

Retrouvez ici l'intégralité de notre live

: A une demi-heure de la présentation des ordonnances du gouvernement, notre chaîne de télé passe en édition spéciale dès maintenant. Vous pouvez zapper sur le canal 27 de la TNT ou cliquer ici.





: Le groupe français Arkema fait état de "deux explosions" et d'émanations de "fumées noires" dans son usine de Crosby, qui est sous les eaux. Une dizaine de policiers ont été hospitalisés après avoir inhalé de la fumée, selon le bureau du shérif local.

: Deux explosions ont été entendues sur le site de l'usine chimique Arkema au Texas.

: Une usine de produits chimiques près de Houston risque d'exploser après le passage de l'ouragan Harvey. Les composants ont, en effet, besoin d'être réfrigérés, ce qui n'est plus possible après les inondations. Je vous en dis plus ici.







(BERTRAND GUAY / AFP)



: Selon le journaliste de France 2 Etienne Prigent, les recherches se poursuivent sur le terrain, sous une pluie battante, dans une zone élargie. Un drone a été utilisé, des spéléologues ont été sollicités... "Trouver quelque chose devient de moins en moins probable", glisse un gendarme.

: L'homme placé en garde à vue avait déjà été entendu par les enquêteurs. Selon les informations de notre service police-justice, il n'est pas connu des services de police et ne faisait pas partie des invités du mariage.

: Une source proche du dossier indique à franceinfo qu'un homme a été placé en garde à vue, ce matin, dans le cadre de l'enquête sur la disparition de Maëlys, ce week-end, à Pont-de-Beauvoisin. Il s'agit de la première garde à vue dans ce dossier.

: Un homme a été placé en garde à vue dans l'affaire de la disparition de la petite Maëlys en Isère.

: Qui risque d'être concerné ? Quand les changements entreront-ils en vigueur ? Si vous vous posez des questions sur la réforme du Code du travail, dont les contours seront dévoilés à la mi-journée, envoyez-les nous dans les commentaires. Notre journaliste Vincent Daniel y répondra cet après-midi dans ce direct.

: Pour les petits Français, la rentrée, c'est la semaine prochaine. Pour ces Américains de Germantown (Wisconsin), c'était lundi. L'occasion de voir qui a le plus grandi pendant l'été...







(JOHN EHLKEL / AP / SIPA)

: Selon une source proche du dossier contactée par franceinfo, l'homme placé en garde à vue après l'agression de l'athlète Pierre-Ambroise Bosse à Gujan-Mestras (Gironde) était convoqué à la gendarmerie d'Arcachon à 8h30. Il serait âgé de 24 ans et connu pour des faits de violences, d'après une source citée par l'AFP.

: Un homme a été placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur l'agression de Pierre-Ambroise Bosse.

: @anonyme @Ben Tayrac : Vous êtes nombreux à nous réclamer des précisions sur la mise en application des nouvelles obligations vaccinales annoncées pour le 1er janvier prochain. Nous avons transmis ces questions aux équipes de la ministre de la Santé et nous attendons, comme vous, les réponses.



: Jusque quel âge il faudra leur faire ces 11 vaccins ?

: Bonjour, dans votre article, vous parlez des nouveaux nés ET des jeunes enfants, sait-on quels sont les jeunes enfants concernés, nés à partir de quand? Merci

: "Connaissant la personnalité de Pierre-Ambroise Bosse, ce n'est pas du tout un provocateur, ce n'est pas quelqu'un de violent, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour."



Sur franceinfo, Bernard Amsalem se dit "scandalisé" par l'agression contre Pierre-Ambroise Bosse. "J'espère que la plainte qui a été déposée va permettre de trouver les responsables et de les juger durement", dit-il.



: Un document attribué au renseignement américain par El Periódico de Cataluña mentionnait, en mai, "des informations non confirmées" portant sur un projet par le groupe Etat islamique de "mener des attaques terroristes non précisées pendant l'été contre des sites touristiques très fréquentés à Barcelone, et en particulier la rue de La Rambla".

: Selon le quotidien El Periódico de Cataluña, les services de renseignement américains avaient alerté l'Espagne, en mai, d'un risque d'attentat sur La Rambla, où un jihadiste a écrasé 14 piétons le 17 août.

: Des fleurs, des bougies, des messages Les admirateurs de Diana multiplient les hommage à la "princesse des cœurs", vingt ans jour pour jour après sa mort. Hier, les princes William et Harry ont visité le jardin aménagé en hommage à leur mère devant le palais où elle résidait.











: Les Galeries Lafayette annoncent leur intention de racheter La Redoute "au cours des prochains mois". Selon un communiqué commun aux deux groupes, l'opération doit permettre aux Galeries "d'accélérer" leur "transformation digitale" et à La Redoute "de consolider son avenir".

: Hier, le Conseil d'Etat se penchait sur l'affaire qui agite la petite commune de Dannemarie (Haut-Rhin), après l'installation de silhouettes féminines suggestives. Pour protester contre la polémique, certains habitants ont récupéré ces modèles pour les installer dans leur jardin, sur leur balcon, voire dans leur magasin. Une façon de "défendre la commune contre une attaque injuste", m'ont-ils expliqué. Lisez leurs témoignages.



(SEBASTIEN BOZON / AFP)

: @anonyme : Bonjour. Le champion du monde du 800 mètres, victime d'une violente agression, "se remet" et "a besoin d'être au calme", selon le président du club de Gujan-Mestras (Gironde), la commune où se sont déroulés les faits. "Il doit se reconstruire psychologiquement, parce que c'est un garçon qui est tellement calme et gentil…"

: Bonjour avez vous des nouvelles de Pierre Ambroise Bosse?

: Notre journaliste Philippe Randé se trouve à Houston, où le niveau de l'eau redescend et où des habitants tentent de rentrer chez eux. Comme le montrent ces images tournées par Gilles Gallinaro, on est encore loin d'un retour à la normale dans certains quartiers.

: Vous êtes forts ! Cette nouvelle rame du métro de Séoul a bien été lestée avec du sable pour une phase de test en conditions quasi réelles. Elle doit entrer en service samedi, avec de vrais voyageurs cette fois.







(YONHAP NEWS / SIPA)



: Préparation a une éventuelle attaque par le nord ?

: Pour simuler des vouyageurs lors d'une phase de test?

: Pour des tests lors des essais pour des rames, notamment, simuler une charge maximale de voyageurs (étant passionné de TC c'est facile pour moi) ;)

: pour un test de freinage d'urgence en charge maximum

: Pour faire des essais en charge sans avoir de passagers à bord.

: Petite devinette : à votre avis, pourquoi cette rame de métro sud-coréenne a-t-elle été ainsi remplie de sacs de sable ? Je vous laisse quelques minutes pour m'envoyer vos réponses.







(YONHAP NEWS / SIPA)

: Une triste ruée vers l'or. Le nombre de chantiers aurifères illicites actifs a atteint le nombre record de 177 en août au sein du parc amazonien de Guyane. "Cette situation dramatique qui s'aggrave () est indigne de notre pays", selon le président du conseil d'administration du parc.

: Il revendique déjà onze records. Un équipage international s'est lancé dans une expédition à la rame à travers l'océan Arctique, le 20 juillet, avant d'être arrêté par une avarie. Je reviens en images sur ce défi sportif.









(MARIE-VIOLETTE BERNARD / BAPTISTE BOYER / FRANCEINFO)

: #VACCINS @a dada sur mon vaccin : En juillet, la ministre de la Santé avait indiqué "travailler sur une clause d'exemption" pour les familles s'opposant "absolument" à la vaccination. Pas de sanctions à l'horizon, donc. Pour en savoir plus, je vous conseille la lecture de cet article du site de BFMTV, consacré à cette question.

: Bonjour, juste a titre indicatif, les personnes qui refuseront de se faire vacciner risqueront quoi ?

: "Quand il dit qu'il veut sur la zone euro, un budget, un exécutif, un Parlement, il faut quand même que les Français comprennent que ça veut dire une fédéralisation totale achevée, aboutie, de l'Europe."



Invité de l'émission "8h30 Toussaint/Aphatie", le numéro 2 du FN a réagi à l'interview d'Emmanuel Macron dans Le Point. Il s'est inquiété de son projet européen "franchement inquiétant".



: Sur fond de menace nord-coréenne, le ministère japonais de la Défense requiert un budget record pour l'année prochaine, en hausse de 2,5%. Les responsables militaires disent vouloir être pleinement en mesure d'abattre un missile nord-coréen en cas de risque de chute sur le territoire nippon.

: "C'est ma plus mauvaise année, je pense, en Grand Chelem, depuis le début de ma carrière."



Le numéro 1 français accuse le coup après son élimination dès le deuxième tour de l'US Open. "Il y a des tournois toutes les semaines sur des surfaces que j'aime bien, donc j'espère être capable de redresser la barre, comme on dit", relativise-t-il.



: Cela ressemble à un Polaroïd mais ce n'est pas un Polaroïd. Cette caméra-appareil photo instantané permet d'imprimer... un gif. Son nom ? Instagif.









(ABHISHEK SINGH / YOUTUBE)

: @anonyme : La ministre de la Santé s'est expliquée sur sa volonté d'augmenter d'un euro par an le prix du paquet de cigarettes jusqu'à 10 euros : "Nous n'allons pas le faire d'un coup, car je veux que les Français aient le temps de se préparer à arrêter."



: Cigarettes: pourquoi ne pas passer directement dés maintenant à 10 euros?

: Le passage à onze vaccins obligatoires pour les enfants avait été annoncé en juillet. Il s'agit des trois vaccins déjà obligatoires : diphtérie, tétanos et poliomyélite, ainsi que de huit autres : haemophilius influenzae B, coqueluche, hépatite B, rougeole, oreillons, rubéole, méningocoque C et pneumocoque.



: Sur CNews, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, indique que le passage à onze vaccins obligatoires pour les enfantsse fera "à partir du 1er janvier". "Nous laisserons le temps aux familles de se mettre en ordre de marche", assure-t-elle, précisant qu'il est "hors de question de pousser les gens à vacciner dans l'urgence".

: Le nombre de vaccins obligatoires pour les enfants passera de trois à onze "à partir du 1er janvier" prochain.

: Sur CNews, la ministre de la Santé Agnès Buzyn se dit favorable à une augmentation du prix du paquet de cigarettes "d'un euro par an", pour arriver à un paquet à 10 euros d'ici trois ans. Elle plaide aussi pour "une harmonisation des prix" des cigarettes au niveau européen.

: Un immeuble de quatre étages s'est effondré à Bombay (Inde), dans la zone densément peuplée de Bhendi Bazaar, au cœur de la mégapole. Une quarantaine de personnes sont recherchées dans les décombres de ce bâtiment, qui pourrait avoir été fragilisé par la mousson, selon la police.







(SHAILESH ANDRADE / REUTERS)



: @Anonyme : Vous avez raison, ces inondations sont peu couvertes alors que la mousson a déjà fait plus de 1 000 morts en Inde, au Bangladesh et au Népal. Nous avons consacré une vidéo à ces événements.