Disparition de Maëlys : le profil du suspect se précise

L’homme mis en examen pour enlèvement dans l’enquête sur la disparition de Maëlys était un invité de dernière minute du mariage. Cet éducateur canin a été placé en détention provisoire. Des traces d’ADN de Maëlys ont été trouvées sur le tableau de bord de son véhicule. D’après son avocat, plusieurs enfants, dont la fillette, jouaient devant la salle des fêtes.

Un élément caché lors de la première garde à vue

"Les enfants étaient en train de jouer dehors et se sont rapprochés de lui et ont demandé à voir si les chiens étaient bien dans le véhicule. Il a ouvert sa portière, il a basculé le siège avant passager, les enfants sont montés sur la banquette arrière, ont regardé dans le coffre et sont ressortis", explique Me Bernard Méraud. L’homme n’avait pas parlé de cet élément lors de sa première garde à vue. Proche du marié, l’homme de 34 ans habite à quelques kilomètres de la salle des fêtes où l’enfant a disparu. Il nie tout rôle dans la disparition de l’enfant.



