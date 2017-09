DIRECT. Disparition de Maëlys : le suspect reconnaît que la fillette est montée dans son véhicule

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #MAELYS

: Il était arrivé tard dans la soirée à la fête des mariés, il avait des griffures au bras et au genou, et une trace d'ADN de Maëlys a été retrouvée dans sa voiture. Nous vous disons tout ce que l'on sait du suspect mis en examen et placé en détention dans l'enquête sur la disparition de la fillette de 9 ans dans l'Isère.







(PHILIPPE DESMAZES / AFP)



: Le suspect mis en examen et écroué hier soir pour la disparition de Maëlys clame son innocence. Mais, selon son avocat, il a reconnu que la fillette était montée à bord de son véhicule, où a été trouvée une trace d'ADN de l'enfant.

: Bonjour @Anonyme. Non, nous n'avons pas autant de précisions. Nous savons qu'une trace ADN a été retrouvée sur le tableau de bord de la voiture de l'homme mis en examen, après la disparition de la petite Maëlys. Cet ADN appartient à la petite fille de 9 ans.

: Bonjour Benoît, savez vous quelle ADN a été retrouvé dans le véhicule de la personne écrouée ? S'agit-il de sang? Bonne journée à vous et à votre équipe.