Famille disparue à Orvault : la voiture du fils Troadec a été retrouvée à Saint-Nazaire

Nouveau rebondissement dans l'affaire des disparus d'Orvault. La Peugeot 208 de Sébastien Troadec, le jeune homme porté disparu avec sa famille depuis le 16 février, a été retrouvée, jeudi 2 mars au matin à Saint Nazaire (Loire-Atlantique), selon une information de Presse Océan, confirmée par franceinfo, soit à une soixantaine de kilomètres de la maison familiale, située à Orvault, près de Nantes. La voiture a été découverte par la sécurité publique. Aucune interpellation n'a eu lieu dans la foulée, a-t-on appris de source policière.

La carte vitale et le pantalon de la soeur retrouvés la veille

Selon Presse Océan, le véhicule était stationné dans le quartier Méan, sur le parking d'une église.

La veille, ce sont la carte vitale et le pantalon de Charlotte Troadec, la fille de la famille, qui avaient été retrouvés par une joggeuse à Dirinon, près de Brest (Finistère). Toute la journée de mercredi, la zone a été ratissée et inspectée dans le moindre détail par plusieurs dizaines de gendarmes. Les enquêteurs ont aussi de nouveau fouillé de fond en comble la maison des Troadec et ils ont retrouvé de nouvelles traces de sang invisibles à l'oeil nu. A ce stade, toutes les hypothèses restent ouvertes.