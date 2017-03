Disparus d'Orvault : ce que l'on sait du beau-frère qui a avoué le meurtre de la famille Troadec

L'affaire des disparus d'Orvault est-elle en train de se dénouer ? Dimanche 5 mars, le beau-frère de Pascal Troadec a avoué le meurtre de la famille disparue depuis le 16 février à Orvault (Loire-Atlantique). Pendant sa garde à vue, il a affirmé avoir tué son beau-frère, Pascal, l'épouse de ce dernier, Brigitte, ainsi que leurs deux enfants, Sébastien, 21 ans, et Charlotte, 18 ans. Une information confirmée par le procureur de la République de Nantes, Pierre Sennes. Franceinfo résume ce que l'on sait de lui.

Quel est son lien avec les Troadec ?

Agé d'une quarantaine d'années, l'auteur présumé du quadruple meurtre est en couple avec la sœur du père de famille disparu depuis le 16 février. Le rôle de celle-ci doit être encore éclairci : l'épouse du suspect se murait dans le silence dimanche soir. Le couple a habité un temps à Plouguerneau, non loin de Brest. C'est dans ce secteur, dans la localité de Dirinon (Finistère), qu'ont été retrouvés des effets personnels des membres de la famille Troadec.

Quel est le mobile du crime ?

Interrogé au tout début de l'enquête, le beau-frère de Pascal Troadec avait expliqué qu'il n'avait pas vu la famille depuis plusieurs années avec laquelle le couple était fâché en raison d'un prétendu héritage. Cette succession aurait été composée de plusieurs lingots d'or, d'après Le Parisien. Selon les informations de franceinfo, l'auteur présumé du meurtre de la famille est passé à l'acte à cause d'un "héritage mal partagé" et d'un différend familial, vieux de cinq ou six ans.

Pourquoi a-t-il été placé en garde à vue ?

Dimanche 5 mars, la sœur et le beau-frère de Pascal Troadec ont été placés en garde à vue à Brest. La raison ? De nouveaux tests génétiques ont révélé des traces de l'ADN du beau-frère dans la maison des Troadec à Orvault, ainsi que dans la voiture du fils retrouvée à Saint-Nazaire. Problème, le beau-frère avait affirmé ne plus être en contact avec cette partie de la famille. Les enquêteurs ont donc pu le confronter à ses contradictions, conduisant l'homme à livrer ces aveux sur le quadruple meurtre.